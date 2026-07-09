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20:26, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал лучшую страну для эмигрантов

Комик Гарик Оганисян назвал Армению лучшей страной для русскоязычных эмигрантов
Маргарита Щигарева

Фото: Fly Of Swallow Studio / Shutterstock / Fotodom

Стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, назвал Армению лучшей страной для русскоязычных эмигрантов. Такое мнение он выразил в беседе с проектом «Ответы» на YouTube.

По словам Оганисяна, он считает Армению идеальной страной для русскоязычного эмигранта, поскольку ее жители лояльно относятся к русскому языку. «Ты можешь говорить, и ничего тебе не будет. На тебя не цокнут, не фыркнут, и ты можешь продолжать в этой зоне комфорта языковой жить», — заявил он.

Комик добавил, что коллеги-армяне стараются говорить с ним на русском языке, поскольку понимают, что для него это удобно. Он также отметил, что, хотя прожил в этой стране четыре года, из-за отсутствия практики его знание армянского языка не улучшилось.

Ранее Оганисян рассказал о сложностях эмиграции и описал переезд словами «бухал и плакал». По словам комика, через год после отъезда из России, в мае 2023 года, из-за проблем с ментальным здоровьем он был вынужден обратиться к психотерапевту.

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