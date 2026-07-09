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14:17, 9 июля 2026Мир

В Еврокомиссии сделали заявление о снятии ограничений с российских спортсменов

ЕК выразила озабоченность решением МОК снять ограничения с российских спортсменов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) озабочена решением Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять ограничения с российских спортсменов. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

7 июля исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти три года после его отстранения. Министр спорта Михаил Дегтярев пояснил, что МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям с предложением вернуть российские флаг, гимн и команды на международные соревнования.

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