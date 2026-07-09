В Еврокомиссии сделали заявление о снятии ограничений с российских спортсменов

ЕК выразила озабоченность решением МОК снять ограничения с российских спортсменов

Европейская комиссия (ЕК) озабочена решением Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять ограничения с российских спортсменов. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

«Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

7 июля исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России спустя почти три года после его отстранения. Министр спорта Михаил Дегтярев пояснил, что МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям с предложением вернуть российские флаг, гимн и команды на международные соревнования.