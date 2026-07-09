В Госдуме опровергли сообщение о создании платных почтовых ящиков для россиян

Депутат Свинцов опроверг данные о создании платных почтовых ящиков для россиян

Распространившиеся в сети данные о том, что россиянам создадут обязательные платные почтовые ящики, являются фейком. Информацию об этом опровергли в Государственной Думе.

В публикациях утверждалось, что граждан «заставят скинуться» на спасение Почты России. Проект направлен на поддержку «Почты России», которая займется организацией процесса. Платить нужно будет ежемесячно, стоимость установят позже.

Поводом для возникновения фейка стал принятый Госдумой во втором и третьем чтениях закон, направленный на поддержку «Почты России». Речь идет о создании на базе госуслуг электронной почтовой системы для официальной переписки. В тексте документа прописано, что для обычных граждан получение писем будет бесплатным. Между тем для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на «Госуслугах» создадут электронные почтовые ящики, за их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. Это также имеет свои плюсы. В частности, безопасность: электронная фиксация времени даст защиту от кражи документов и недобросовестных отправителей. Нововведение также даст юридические гарантии, поскольку сообщение будет считаться доставленным через 7 дней после входа в личный кабинет, что исключит споры об утере писем.

В Госдуме в беседе с «Лентой.ру» также отреагировали на информацию о платных почтовых ящиках. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал это фейком. «Полнейшая ерунда. Никаких обязательных платных почтовых ящиков не будет. Единственное, что для бизнеса, возможно, будет создан цифровой аналог госуслуг, который будет бизнесом использоваться, там будет небольшая плата. Но это пока еще не решенный вопрос», — сказал парламентарий.

Данные о платных почтовых ящиках для россиян не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».