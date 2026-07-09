Глава МВД Эстонии Таро призвал лишать убежища в ЕС военнообязанных украинцев

Глава министерства внутренних дел (МВД) Эстонии Игорь Таро призвал лишать убежища в странах Европейского союза (ЕС) военнообязанных украинцев. Об этом чиновник заявил в интервью Delfi.

«Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», — подчеркнул Таро.

Министр отметил, что если решение о введении нормы будет принято, то оно вступит в юридическую силу моментально.

Ранее советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла в записанном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ударах по Санкт-Петербургу. В ходе беседы он заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.