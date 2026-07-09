Журналиста российского канала задержали и обвинили в терроризме в Британии

Продюсера RT Джеймса Скотта задержали в аэропорту Манчестера и допрашивали 2,5 часа

Продюсера российского канала Russia Today (RT) Джеймса Скотта задержали в Великобритании. Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Сообщается, что журналиста задержали в аэропорту Манчестера. По словам Скотта, сотрудники полиции отвели его в специальное помещение, где его «с пристрастием» допрашивали 2,5 часа.

Полицейские сообщили Скотту, что его задержали в соответствии со статьей по противодействию терроризму. Он добавил, что многие вопросы были связаны с Россией. «Особенно их интересовало, чувствую ли я себя здесь в безопасности, предлагалось ли мне сделать что-либо за деньги, обращались ли ко мне какие-либо представители власти и тому подобное», — раскрыл подробности беседы Скотт.

Кроме того, полицейские задавали вопросы о политических взглядах журналиста и его семьи. Сотрудник RT признался, что это выглядело для него нелепо.

Ранее стало известно, что суд Европейского союза разрешил привлекать к ответственности за размещение роликов RT на сайтах. Уточнялось, что первые уголовные дела завели против трех граждан Германии.