10 июля во всем мире отмечают Глoбaльный дeнь энepгeтичecкoй нeзaвиcимocти, а также праздник в честь одного из создателей электроэнергии — Николы Теслы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества выпадают на 10 июля, кто из знаменитостей празднует день рождения и какие приметы связаны с этим днем.
Праздники в России
День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении
8 июля 1709 года состоялось генеральное сражение Северной войны — Полтавская битва. Российская армия под руководством императора Петра I одержала победу над шведскими солдатами под командованием короля Карла XII. Именно это сражение определило дальнейший ход войны и привело к победе Российской империи.
В честь этого события 10 июля отмечается День воинской славы России, также известный как День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.
Праздники в мире
День Николы Теслы
10 июля 1856 года родился Никола Тесла, гениальный изобретатель в области электро- и радиотехники. За свою жизнь он получил более 300 патентов на изобретения, подарил миру переменный ток и принципы радиосвязи. В память о достижениях ученого 10 июля по всему миру отмечают неофициальный праздник — День Николы Теслы.
Глобальный день энepгeтичecкoй нeзaвиcимocти
Праздник впервые отметили в 2005 году по инициативе Майкла Д. Антоновича, американского политика и пропагандиста зеленой энергетики. Цель торжества — побудить людей к использованию альтернативных источников энергии: солнечных батарей, ветряных электростанций и ряда других технологий, многие из которых пока находятся в разработке.
Праздник, посвященный передовым технологиям в области электроэнергетики, также приурочен ко дню рождения Николы Теслы, который в свое время стал первопроходцем в этой сфере.
Какие еще праздники отмечают в мире 10 июля
- День любви к капибарам;
- День рождения футбольного свистка;
- День полета на зонтике;
- Всемирный день котят.
Какой церковный праздник 10 июля
День памяти праведной Иоанны Мироносицы
Согласно Евангелию, святая Иоанна была последовательницей и ученицей Иисуса Христа. Вместе с другими женами-мироносицами она проливала слезы у Креста во время распятия и утешала Богоматерь. Также она приходила к Гробу Господню, чтобы совершить миропомазание тела Спасителя.
Именно жены-мироносицы первыми увидели Христа после его Воскресения. Церковь почитает их как пример истинной любви: мироносицы следовали за Христом, когда он совершал чудеса и народ его прославлял, но также они не оставили униженного Мессию на кресте, сохраняя преданность вере.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 июля
- День памяти преподобного Севира Валерийского;
- День памяти преподобного Сампсона Странноприимца;
- День памяти преподобного Серапиона Кожеезерского;
- День памяти преподобного Георгия Святогорца;
- День памяти преподобного Мартина Туровского.
Приметы на 10 июля
- Дождь 10 июля — к затяжному ненастью на несколько недель;
- Кучевые облака плывут с севера — к засухе;
- Много сена собрать — к хорошему урожаю гречихи;
- Стрекозы летают рывками и громко шумят крыльями — к ненастью.
Кто родился 10 июля
Юрий Стоянов (69 лет)
В конце 1990-х Юрий Стоянов и Илья Олейников запустили на телеканале «Россия» юмористическую передачу «Городок». Артисты были единственными исполнителями как мужских, так и женских ролей, завоевав при этом симпатию телезрителей. Передача четыре раза выигрывала премию «ТЭФИ», а выпуски выходили не только на российском телевидении, но и за рубежом.
После закрытия «Городка» Стоянов активно участвует в телешоу, снимается в кино. В 2020 году актер даже завел свой канал на YouTube.
Жандира Мартини (1945-2024)
Бразильская актриса стала популярной за рубежом после выхода сериала «Клон», в котором она исполнила роль Зорайде Эль Адиб. Также она снималась в теленовеллах начала нулевых: «Ольга», «Америка», «Дороги Индии», «Спаси меня, Святой Георгий» и других. На родине в Бразилии Жандира Мартини была также известна как сценарист, продюсер и режиссер.
Кто еще родился 10 июля
- Наталья Седых (78 лет) — советская и российская актриса, артистка балета Большого театра;
- Татьяна Веденеева (73 года) — советская и российская актриса и телеведущая;
- София Вергара (54 года) — колумбийско-американская актриса, комик, модель;
- Ангус Клауд (1998-2023) — американский актер;
- Илья Олейников (1947-2012) — народный артист России, пародист и телеведущий.