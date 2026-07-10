10 июля во всем мире отмечают Глoбaльный дeнь энepгeтичecкoй нeзaвиcимocти, а также праздник в честь одного из создателей электроэнергии — Николы Теслы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества выпадают на 10 июля, кто из знаменитостей празднует день рождения и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

8 июля 1709 года состоялось генеральное сражение Северной войны — Полтавская битва. Российская армия под руководством императора Петра I одержала победу над шведскими солдатами под командованием короля Карла XII. Именно это сражение определило дальнейший ход войны и привело к победе Российской империи.

В честь этого события 10 июля отмечается День воинской славы России, также известный как День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении.

Праздники в мире

День Николы Теслы

Фото: AP

10 июля 1856 года родился Никола Тесла, гениальный изобретатель в области электро- и радиотехники. За свою жизнь он получил более 300 патентов на изобретения, подарил миру переменный ток и принципы радиосвязи. В память о достижениях ученого 10 июля по всему миру отмечают неофициальный праздник — День Николы Теслы.

Глобальный день энepгeтичecкoй нeзaвиcимocти

Праздник впервые отметили в 2005 году по инициативе Майкла Д. Антоновича, американского политика и пропагандиста зеленой энергетики. Цель торжества — побудить людей к использованию альтернативных источников энергии: солнечных батарей, ветряных электростанций и ряда других технологий, многие из которых пока находятся в разработке.

Праздник, посвященный передовым технологиям в области электроэнергетики, также приурочен ко дню рождения Николы Теслы, который в свое время стал первопроходцем в этой сфере.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 июля

День любви к капибарам;

День рождения футбольного свистка;

День полета на зонтике;

Всемирный день котят.

Какой церковный праздник 10 июля

День памяти праведной Иоанны Мироносицы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно Евангелию, святая Иоанна была последовательницей и ученицей Иисуса Христа. Вместе с другими женами-мироносицами она проливала слезы у Креста во время распятия и утешала Богоматерь. Также она приходила к Гробу Господню, чтобы совершить миропомазание тела Спасителя.

Именно жены-мироносицы первыми увидели Христа после его Воскресения. Церковь почитает их как пример истинной любви: мироносицы следовали за Христом, когда он совершал чудеса и народ его прославлял, но также они не оставили униженного Мессию на кресте, сохраняя преданность вере.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 июля

День памяти преподобного Севира Валерийского;

День памяти преподобного Сампсона Странноприимца;

День памяти преподобного Серапиона Кожеезерского;

День памяти преподобного Георгия Святогорца;

День памяти преподобного Мартина Туровского.

Приметы на 10 июля

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Дождь 10 июля — к затяжному ненастью на несколько недель;

Кучевые облака плывут с севера — к засухе;

Много сена собрать — к хорошему урожаю гречихи;

Стрекозы летают рывками и громко шумят крыльями — к ненастью.

Кто родился 10 июля

В конце 1990-х Юрий Стоянов и Илья Олейников запустили на телеканале «Россия» юмористическую передачу «Городок». Артисты были единственными исполнителями как мужских, так и женских ролей, завоевав при этом симпатию телезрителей. Передача четыре раза выигрывала премию «ТЭФИ», а выпуски выходили не только на российском телевидении, но и за рубежом.

После закрытия «Городка» Стоянов активно участвует в телешоу, снимается в кино. В 2020 году актер даже завел свой канал на YouTube.

Жандира Мартини (1945-2024)

Кадр: сериал «Клон»

Бразильская актриса стала популярной за рубежом после выхода сериала «Клон», в котором она исполнила роль Зорайде Эль Адиб. Также она снималась в теленовеллах начала нулевых: «Ольга», «Америка», «Дороги Индии», «Спаси меня, Святой Георгий» и других. На родине в Бразилии Жандира Мартини была также известна как сценарист, продюсер и режиссер.

Кто еще родился 10 июля