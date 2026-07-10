«Вижу эту семью чаще, чем свою». Иностранцы признаются в любви обычной российской семье и мечтают попасть к ним в гости. Кто они?

Автор семейного блога Ирина Колбасенко заявила, что не принимает критику близко к сердцу

Летом 2026 года пользователей соцсетей со всего мира объединила семья Колбасенко из Орска. Автор блога Ирина Колбасенко на видео показывает, как ее муж Дмитрий и дети завтракают, обедают и ужинают за столом, полным аппетитных блюд. Эти семейные трапезы стали настоящим феноменом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ): ролики Колбасенко смотрят россияне, португальцы, американцы и французы, а в комментариях разгораются нешуточные споры. Многие иностранцы называют Колбасенко своей любимой семьей и мечтают приехать к ним в гости в Россию, а вот соотечественники не всегда к ним добры. Вселенная главной мукбанг-семьи России, которую не перестают обсуждать в соцсетях, — в материале «Ленты.ру».

В мире Колбасенко

Видео на странице семьи Колбасенко достаточно похожи: в основном это короткие ролики, в которых герои блога просто едят дома за одним столом. Их типичный обед или ужин состоит из простых, но сытных блюд: на столе могут стоять суп, жареная рыба, яичница, макароны по-флотски, чебуреки или пельмени.

Герои видео иногда едят плов с маринованными овощами или пюре с мясной подливкой, манты, бешбармак, жареную курицу с овощами, борщ, пирожки или соленую рыбу с картошкой

От обычных приемов пищи, какие бывают в каждой семье, будничные трапезы в семье Колбасенко отличаются застольным размахом: помимо основных блюд, часто подают множество закусок, соусы, хлеб и другую снедь. При этом главное блюдо во всем его объеме нередко ставится в центр стола, откуда каждый не скупясь кладет порции на свою тарелку.

Кадр: @kolbasenko_irina

Едят члены семьи с аппетитом, причмокивая и не отвлекаясь, в то время как автор блога Ирина Колбасенко комментирует: «Мальчики пожарили шашлык, получился вкусный. Грибочки, картошечка. Просто прелесть». Или: «Мои мужички хорошо поработали, я их вкусно покормлю. Сегодня сделала манты с добавлением картошки».

Помимо видео обедов семья Колбасенко показывает процесс приготовления блюд и делится кулинарными хитростями. Порой в гости к ним приходят родственники и друзья, встречи тоже проходят за ломящимся от яств столом. Иногда в блоге бывают ролики об отдыхе на природе или работе по дому.

Важные героини блога — собака Кира и кошка Марси. Кошка появилась в доме Колбасенко недавно, но быстро освоилась и обрела статус полноценного члена семьи

Новыми видео семья делится каждый день, причем не один раз. Но больше всего подписчики любят ролики с семейными трапезами — обычно они собирают по несколько сотен тысяч просмотров, а самые популярные — миллионы.

24 000 000 просмотров у одного из самых популярных видео семьи Колбасенко

Что известно о семье Колбасенко?

Основной автор блога — Ирина Колбасенко. Россиянке — 36, она состоит в браке с Дмитрием более 13 лет. У пары двое сыновей — Даниил и Андрей. Раньше семья жила в Москве, а во время пандемии коронавируса переехала в Орск.

Автор блога рассказывала, что ее супруг долго работал вахтовым методом. Россиянка признавалась, что это во многом повлияло на ее желание вести блог: она хотела помочь супругу и мечтала, чтобы он был ближе к семье.

Первые попытки прославиться в сети Ирина Колбасенко предпринимала еще в 2021 году: снимала для TikTok нехитрые ролики про готовку. По словам блогерши, тогда она понимала, что может выглядеть смешно, однако ей было важно преодолеть страх камеры и набраться опыта.

После того как в 2022 году TikTok в России перестал работать, Ирина Колбасенко взяла перерыв в ведении соцсетей. Вернулась к блогу она только в 2024 году и решила снимать видеоролики о своей семье

«Я понимала, что будут насмешки близких, осуждение, что придется даже отказаться от общения со многими — меня просто не будут принимать. Но я была ко всему готова, а муж поддерживал», — рассказывала Колбасенко.

Первое время блогерша в основном снимала видео о собаке Кире, которую семья спасла во время наводнения в Орске: она сильно болела, и хозяева ухаживали за ней, кормили из шприца и делали уколы. Когда Кира выздоровела, Ирина Колбасенко сосредоточилась на кулинарных видео.

Я готовлю не просто блюда из интернета, а то, что моя семья любит Ирина Колбасенко блогерша

Сегодня на семью в разных соцсетях суммарно подписано более 900 тысяч человек. На своих страницах Колбасенко позиционируют себя как простую семью, без пафоса и инстаграмного лоска. «Семья Колбасенко без понтов», — к примеру, гласит описание их профиля во «ВКонтакте».

Обычная семья без понтов. Мы рождены, чтобы быть настоящими, а не идеальными

описание Telegram-канала семьи Колбасенко

Фото: @kolbasenko_irina

«Жизненно, а не показуха»

В комментариях под роликами Колбасенко нередко можно наблюдать весь спектр эмоций — от восхищения до осуждения. Многие комментаторы приходят в восторг от пышно накрытых столов и домашних посиделок Колбасенко: по их словам, такие видео напоминают им о детстве и семейном уюте, а еда пробуждает аппетит и желание пробовать новое. Они хвалят Ирину и Дмитрия Колбасенко за трудолюбие, отмечая, что готовка отнимает много сил.

«Хочу к вам на обед, а не вот это вот все», «Это что за рай?», «Какая благодать!», «Роскошный семейный обед», «Очень так уютно, по-семейному», «Боже, как это вкусно!», «Как аппетитно едят!», «Очень нравится ваша семья», «Вкусно так кушаете! Хорошо, когда в семье гармония!» — пишут комментаторы.

Тепло и по-домашнему. Уютно. Жизненно, а не показуха на публику пользовательница Instagram

Многие комментаторы в шутку умоляли Колбасенко усыновить их или пригласить на совместное застолье. Из этого родился отдельный мем: пользователи стали с помощью монтажа добавлять себя на видео с посиделками семьи блогеров.

Появление в блоге других родственников или знакомых Колбасенко пользователи в шутку комментировали словами «разблокирован новый персонаж», а любой выход семьи из дома — словами «разблокирована новая локация»

Однако есть у Колбасенко и хейтеры. Блогеров обвиняют в отсутствии манер и неумении вести себя за столом, а также в чрезмерном интересе к еде. «Вы кроме еды как-нибудь интересно проживаете свою жизнь?», «Зачем каждый день выкладывать, что вы едите?», «Когда уже эта семья наестся?» — пишут недовольные зрители.

«Неужели непонятно, что это тематика блога такая?» — парируют фанаты семьи Колбасенко

Ирина Колбасенко в ответ на критические замечания поясняла, что они с семьей намеренно выбрали еду и застолья основной тематикой для блога. В беседе с «Лентой.ру» она призналась, что поначалу болезненно воспринимала негативные реплики. «Потом я поняла: люди пишут комментарии из своего жизненного опыта, поэтому не стоит их принимать близко к сердцу», — добавила Колбасенко.

Было несколько случаев, когда люди писали плохие комментарии, а потом, спустя некоторое время, присылали сообщение с извинениями. Писали, что им очень стыдно

Ирина Колбасенко блогерша

«В душе я часть этой семьи»

В какой-то момент видеоблог российской семьи попал в сегмент зарубежной аудитории: зрители из Европы, США, Канады, Латинской Америки и Южной Кореи были слегка озадачены. «Интернет закидывает меня непонятно куда», «Долистал до того, что нашел русскую семью за обедом», «Как я оказался на русской стороне Instagram?» — то ли удивлялись, то ли радовались иностранные комментаторы.

У иностранных пользователей даже родился отдельный мем про семью Колбасенко: появление блогеров из Орска они воспринимали как знак, что просмотр рилсов нужно заканчивать. «Когда листал ленту так долго, что тебя закинуло на случайное видео с той самой русской семьей, которая обедает, и ты понимаешь, что пора идти спать», — шутили пользователи.

Другие в шутку отмечали, что не подписывались на Колбасенко, однако постоянно натыкаются на видео с их трапезами и уральцы стали им почти родными

«Когда долистался до того, что тебе выпала случайная русская семья за обедом, и ты уже просто идешь спать» Кадр: @ilikewmozka

«Вижу эту семью чаще, чем свою», «Я ужинаю дважды: один раз со своей семьей и еще раз — с той русской семьей из Reels», «У меня две семьи: одна — та, с которой я живу, и вторая — онлайн», «В душе я часть этой семьи», «Я помешана на них», «Я француженка, но теперь они и моя семья тоже, я постоянно их вижу», — писали зарубежные комментаторы.

Чувствую себя их кузеном, который не может приехать в гости, так что мама периодически присылает мне такие видео

пользователь TikTok

В конце концов многие иностранные пользователи провозгласили Колбасенко своей любимой русской семьей. В комментариях под роликами, где россияне обедают, они обычно приветствуют их, желают всем Колбасенко хорошего дня и приятного аппетита. «Рада, что моя русская семья хорошо питается», — написала одна пользовательница.

Мой любимый момент в листании ленты — видеть, что моя русская семья здорова и счастлива

пользователь Instagram

Марси и Кира Кадр: @kolbasenko_irina

Некоторые из них рассказывали, что из любопытства переводили в Instagram комментарии на русском языке и удивлялись тому, что в них семью Колбасенко критикуют.

«Моя прекрасная русская семья, вы, ребята, вдохновили меня на изучение русского языка», «Благодаря этой семье я увлекся русской кухней и культурой… Никогда не думал, что такое произойдет», — добавляли другие комментаторы.

Я родился в России, но вырос в Португалии, к сожалению, в России у меня осталось не так много родственников. С тех пор, как я нашел ваш аккаунт, я чувствую связь с родиной! Спасибо, что заставляете меня улыбаться каждый день, вы прекрасная семья пользователь Instagram

Многие иностранные комментаторы просят у Колбасенко рецепты незнакомых им блюд — чебуреков, пирожков и окрошки. Не обошлось и без культурного недопонимания. «Почему они такие грустные, даже когда едят?» — удивился один иностранец. «Это обычные русские», — ответили ему.

Ирина Колбасенко рассказала «Ленте.ру», что комментарии на разных языках ее семье читать приятно и интересно. Феномен мировой популярности своих видео россиянка объяснила тем, что семейный контент привлекает зрителей и мотивирует их собираться с родными за одним столом.