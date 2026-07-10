Россияне назвали главные цели популярного хобби

Пользователи ОК назвали отдых одной из целей рыбалки

Улов не является главной целью рыбалки. Своим мнением о популярном хобби поделились пользователи социальной сети «Одноклассники» (ОК). В соответствующем опросе приняли участие почти восемь тысяч пользователей в возрасте от 35 лет, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе.

«Результаты показали, что рыбалка воспринимается не столько как "охота за уловом", сколько как способ отдохнуть, переключиться и провести время с близкими», — отмечается в релизе.

Так, 45 процентов опрошенных заявили, что воспринимают рыбалку как способ перезагрузки на природе. Еще для 26 процентов важны азарт и сам процесс. И лишь 16 процентов пользователей признались, что ходят на рыбалку за уловом.

При этом 40 процентов участников заявили, что раньше чаще выбирались порыбачить. Главными препятствиями для такого времяпрепровождения назвали нехватку времени, логистику и отсутствие подходящей компании. Четверть опрошенных ездят на рыбалку с семьей, 17 процентов — с друзьями и лишь 11 процентов — в одиночку. Затраты на такое хобби оказались не слишком большими: абсолютное большинство (73 процента) респондентов тратят на рыбалку за сезон (дорога + снасти и приманки) до трех тысяч рублей. Еще 20 процентов — от трех до десяти тысяч. Свыше десяти тысяч за сезон на рыбалку тратят около семи процентов опрошенных.

Отмечается, что контент с рыбалки один из самых популярных в соцсети. В связи с чем «Одноклассники» запустили «Неделю рыбы» в преддверии Дня рыбака, который отмечают 12 июля. В это время тематические публикации — от лайфхаков для новичков до семейных историй и традиций — будут объединятся. Также в соцсети проходит конкурс рецептов #РыбаДня: пользователи делятся блюдами из российской белой рыбы. Среди участников случайным образом разыграют тысячу бонусов ОК.

Ранее стало известно, что 55 процентов россиян хотят больше времени уделять любимым занятиям. По данным аналитиков, у 69 процентов россиян есть увлечения, которым они посвящают свободное время. Среди них оказалась и рыбалка.