Россияне рассказали о заработке с помощью хобби

Rambler&Co и Мегамаркет выяснили цели хобби россиян

Rambler&Co и Мегамаркет выяснили, что 55 процентов россиян хотят больше времени уделять любимым занятиям, говорится в исследовании медиахолдинга.

По данным аналитиков, у 69 процентов россиян есть увлечения, которым они посвящают свободное время. В топ самых популярных хобби входят спорт — его выбирают 17 процентов опрошенных, рукоделие — 13 процентов, чтение — 10 процентов, рыбалка/ охота — 10 процентов, садоводство — 9 процентов, остальные набрали менее 9 процентов.

Анализируя спрос на товары для хобби в 2024 году, эксперты Мегамаркета отмечают рост интереса к материалам для творчества и рукоделия: за последний год прирост этой категории составил порядка 14 процентов, а средний чек вырос на 138 процентов. В топе продаж товары для аппликации, декорирования и лепки. Россияне также в два раза чаще стали покупать инвентарь для рыбалки и в 1,5 раза чаще товары для занятия флористикой.

38 процентов респондентов тратят на любимые занятия до 5 тысяч рублей ежемесячно, еще 25 процентов — свыше 10 тысяч рублей. В то же время 18 процентов не вкладывают в хобби больше тысячи рублей, а 19 процентов и вовсе выбирают бесплатные виды досуга. При этом аналитики маркетплейса отмечают, что в 2024 году женщины чаще всего покупают художественную литературу, инвентарь для рисования и рукоделия, а вот мужчины — сборные модели, музыкальные аксессуары и диджейское оборудование.

81 процент респондентов указали, что хобби помогает им снять стресс, расслабиться, а также разнообразить повседневную жизнь. Для 13 процентов увлечения стали способом самовыражения, 4 процента сумели превратить их в источник дохода, а 2 процента считают хобби хорошей возможностью найти единомышленников.

Среди россиян есть и те, кто не имеют хобби: 41 процент из этого числа заявляют, что не нуждаются в увлечениях, а 20 процентов признаются, что пока не смогли найти занятие по душе. Среди других препятствий 18 процентов опрошенных отметили нехватку свободных денег, а 14 процентов — дефицит времени.