В соцсетях распространился фейк о призыве к россиянам пересесть на трамваи

В Госдуме не призывали россиян пересесть на трамваи из-за нехватки топлива

В соцсетях распространилось сообщение о том, что в Госдуме якобы призвали россиян пересаживаться на трамваи на фоне дефицита топлива. Уточняется, что соответствующее заявление принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В действительности Володин не говорил таких слов — распространившиеся в сети данные являются искажением его рассуждений. Так, за основу фейка взята публикация Володина в «Максе», где спикер Госдумы на самом деле пишет о том, что в стране нужно развивать скоростное движение электрических трамваев — это необходимо делать там, где сохранились трамвайные пути.

Спикер ГД опубликовал видео из Саратова, где реализуется проект по модернизации трамвайного движения. На данный момент, отчитался он, удалось не только обновить подвижной состав, но и увеличить скорость передвижения трамваев в два раза. В том числе подобная модернизация городского электротранспорта также проводится в Волгограде, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Перми.

В публикации Володина нет призыва к россиянам массово пересесть на данный вид транспорта. Более того, там также нет ни слова о нехватке топлива в стране.

«При нынешнем современном подвижном составе, который выпускают отечественные производители, можно с комфортом и скоростью перевозить максимальное количество жителей, обеспечивая доступность, не загрязняя экологию, уменьшая пробки на дорогах. (...) Со своей стороны считаю: обязательно надо расширять географию этого проекта и реализовывать его в других городах нашей страны», — написал Володин, подчеркнув, что, по его мнению, за скоростным трамваем будущее.

Данные о том, что в Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамваи на фоне дефицита топлива, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».