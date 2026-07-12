12 июля в России отмечают День службы авиационной безопасности и День флага МВД. Во многих странах поздравляют бортпроводников с их профессиональным праздником. Православные в этот день чтут память двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День службы авиационной безопасности России

12 июля 1973 года распоряжением Совета Министров СССР было создано ведомство, призванное следить за безопасностью гражданской авиации, то есть предупреждать и пресекать любые попытки угона судов за границу, а также бороться с другими преступлениями.

Вот уже более 50 лет сотрудники службы авиационной безопасности обеспечивают сохранность авиаперевозок, а также защищают жизни и здоровье пассажиров.

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь бopтпpoвoдникa гpaждaнcкoй aвиaции

Считается, что первые бортпроводники появились в Германии — с 1928 года на рейсы стали брать специального человека, который заботился о комфорте пассажиров во время полета. Ранее этим занимался второй пилот, что было очень рискованно в плане безопасности полета.

Сначала в бортпроводники брали только мужчин, но уже в 1930 году в США возникла идея нанимать в качестве стюардесс привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой авиаперевозок. Первой стюардессой в истории можно назвать американку Эллен Черч, которая совершила свой первый рейс в мае 1930-го по маршруту Сан-Франциско — Шайенн.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 июля

День флага МВД России;

День следования по течению;

Мeждунapoдный дeнь винa «Кaвa»;

День фьорда в Норвегии и Дании;

День юриста в Мексике.

Какой церковный праздник 12 июля

Дeнь пaмяти cвятыx пepвoвepxoвныx aпocтoлoв Пeтpa и Пaвлa

Петр и Павел считаются первоверховными апостолами, так как больше других потрудились на благо христианской веры. Считается, что они приняли мученичество в один день, по одной из версий — с разницей в год.

Согласно преданию, Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного — он вышел из простой семьи, не знал грамоты и до встречи с Иисусом был простым рыбаком. В Евангелии Петр упоминается как первый из апостолов, кому явился Воскресший Христос. Церковь почитает его как основателя христианской церкви.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Павел же происходил из благородной семьи и имел превосходное образование. Согласно писанию, он не был одним из 12 апостолов и вообще никогда не видел Христа. Тем не менее именно Павлу Церковь обязана началом масштабной миссии среди языческих народов Рима. Считается, что именно он основал богословие, превратив христианство в полноценную религию.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 июля

День памяти преподобного Паисия Святогорца;

День Касперовской иконы Божией Матери;

День памяти святителя Григория (Каллидоса).

Приметы на 12 июля

Кукушка кричит — к теплой осени;

Жаворонок высоко летает — к ливням;

Ил поднялся на поверхность водоемов — через пару дней будет дождь;

Заниматься физическим трудом в Петров день — к бедности;

На Петра и Павла стоит ждать богатый улов, так как апостолы благоволят рыбакам.

Кто родился 12 июля

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Александр Домогаров — российский актер, народный артист России, наиболее известный по сериалам «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого».

Помимо работы в России, Домогаров снимался за рубежом: в Польше он принял участие в фильмах: «Огнем и мечом» Ежи Гофмана, «На краю света» Магдалены Лазаркевич и других картинах. Ради ролей актер даже овладел польским языком. Также в его фильмографии есть шведско-норвежский фильм «Ныряльщик» Эрика Густавсона.

Советский и российский режиссер Павел Лунгин прославился благодаря своим фильмам «Такси-блюз» (приз за режиссуру в Каннах), «Остров» (шесть премий «Золотой орел» и шесть премий «Ника»), «Олигарх» и другим картинам. Также он выпускал документальные фильмы за рубежом. С 2008 года Лунгин — народный артист России.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Кто еще родился 12 июля