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Силовые структуры
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08:57, 13 июля 2026Силовые структуры

Экс-полицейскому по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения

Бравшего взятки у журналистов издания Baza полицейского отправили под домашний арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшему сотруднику полиции Сергею Ковалеву, проходящего по уголовному делу о получении взяток от журналистов Baza изменили меру пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, Ковалеву смягчили меру пресечения на время расследования и отправили под домашний арест до 8 октября. Следствие считает, что за взятки от главного редактора издания Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой полицейский передавал им интересную для публикации информацию.

Отмечается, что бывший сотрудник полиции вину признал и активно сотрудничает со следствием.

Летом 2025 года силовики задержали Трифонова и Лукьянову. Сейчас они находятся под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Речь идет о суммах не выше 100 тысяч рублей.

Главу дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева, бравшего у журналистов деньги приговорили к пяти годам колонии.

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