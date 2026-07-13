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15:36, 13 июля 2026Путешествия

Турист завел отношения в Азии, остался без гроша и начал бродить по проезжей части

Шведский турист завел романтические отношения в Таиланде и потерял все сбережения
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Шведский турист завел романтические отношения с местной жительницей в Таиланде и потерял все сбережения. Об этом сообщает портал ScandAsia.

10 июля в полицию города Чиангмай поступило сообщение об иностранце, который бродит по проезжей части, мешая движению. Стражи правопорядка выехали на место и задержали мужчину в возрасте около 40 лет в состоянии сильного стресса. По словам свидетелей, он вел себя неадекватно и даже попытался реанимировать больного голубя, прежде чем его уговорили отойти на обочину.

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Местные жители рассказали, что швед жил в гостевом доме в этой стране Азии более месяца. Он остался без гроша после того, как его бросила девушка-тайка, работавшая в караоке-баре. Она обманула его и забрала большую часть его денег, а потом исчезла. После этого соседи начали замечать ухудшение психического состояния мужчины. Родственники шведа приехали в Таиланд и попытались убедить его вернуться на родину, но безуспешно.

Как пишет издание, официального подтверждения предполагаемого случая мошенничества пока нет. Никаких обвинений никому не предъявлено.

Ранее американский турист попал в любовный треугольник в Таиланде и был избит нынешним парнем своей бывшей возлюбленной и его друзьями. На иностранца напали с металлической трубой и ножом, спасти его не удалось.

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