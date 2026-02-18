Реклама

Турист попал в любовный треугольник в Таиланде и был избит до смерти парнем возлюбленной

Mirror: Американца избили до смерти в Бангкоке из-за преследования экс-девушки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carola Frentzen / picture alliance via Getty Images

Американский турист попал в любовный треугольник в Бангкоке, Таиланд, и был избит до смерти нынешним парнем своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, 54-летний Стейн Хит Коул несколько месяцев находился в Таиланде в качестве туриста и обзавелся отношениями с соседкой по дому. Семья 24-летней Нан Пхаут Ар Чо не одобряла связь дочери с иностранцем, поскольку тот вел себя агрессивно. Паре пришлось расстаться, после чего Коул неоднократно устраивал истерики у дома экс-девушки.

В результате тайке пришлось сменить место жительства, однако американец продолжал ее преследовать. 16 февраля расстроенный мужчина пришел в магазин, в котором работал нынешний парень Нан Пхаут Ар Чо якобы с ножом в руке. Оппонент позвал на помощь друзей, вместе они напали на туриста, избили его металлической трубой и нанесли ему несколько ударов ножом.

Коул не выжил, а всех четверых подозреваемых арестовали за нападение, повлекшее за собой смерть.

Ранее в Таиланде туристу из России дали 25 лет тюрьмы за расправу над экс-избранником его девушки. Изначально тайский суд планировал приговорить мужчину к пожизненному заключению.

