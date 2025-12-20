Реклама

18:38, 20 декабря 2025

Турист из России получил в Таиланде 25 лет тюрьмы за убийство экс-избранника своей девушки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Таиланде туристу из России дали 25 лет тюрьмы за убийство экс-избранника его девушки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Четверо друзей приехали в Паттайю отдохнуть из Иркутска. Пары Денис и Маша, Миша и Лена были знакомы давно, при этом недавно Маша ушла от Миши к Денису, а Миша и Лена стали встречаться. Однако на курорте Миша и Маша вновь стали проводить время вдвоем.

По информации издания, из-за этого Денис зарезал Мишу во время прогулки с Машей. Изначально тайский суд планировал приговорить мужчину к пожизненному заключению, однако ревность сочли смягчающим фактором.

Ранее стала известна причина расправы мужчины со стюардессой из России в Дубае (ОАЭ) — она произошла на почве ревности. Уточняется, что жертва работала на частных джетах и обслуживала вип-клиентов.

