Турист из России получил в Таиланде 25 лет тюрьмы за убийство экс-избранника своей девушки

В Таиланде туристу из России дали 25 лет тюрьмы за убийство экс-избранника его девушки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Четверо друзей приехали в Паттайю отдохнуть из Иркутска. Пары Денис и Маша, Миша и Лена были знакомы давно, при этом недавно Маша ушла от Миши к Денису, а Миша и Лена стали встречаться. Однако на курорте Миша и Маша вновь стали проводить время вдвоем.

По информации издания, из-за этого Денис зарезал Мишу во время прогулки с Машей. Изначально тайский суд планировал приговорить мужчину к пожизненному заключению, однако ревность сочли смягчающим фактором.

