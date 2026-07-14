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00:02, 14 июля 2026Россия

14 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: FedBul / Shutterstock / Fotodom

14 июля в мире отмечают Дeнь ocвeдoмленнocти oб акулах, а французы празднуют День взятия Бастилии. Православные чтут память священномученика Аркадия Гаряева и других святых. День рождения отмечает певица Пелагея. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 14 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День взятия Бастилии

Фото: Public domain / Wikipedia

14 июля 1789 года восставшие парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, которая несколько столетий считалась символом королевского деспотизма и вседозволенности. Это событие считается началом Великой французской революции.

С тех пор День взятия Бастилии отмечают не только во Франции, но и во всем мире. Праздник символизирует любое политическое освобождение, которое стало возможным революционным путем.

Дeнь ocвeдoмленнocти oб акулах

Акулы — очень древние существа, предки современных представителей этого отряда появились на Земле 400-420 миллионов лет назад. Сейчас на планете живут более 500 видов акул: самые маленькие достигают длины в 17 сантиметров, а китовые акулы считаются крупнейшими рыбами Земли и вырастают до 20 метров.

Однако за последние 50 лет численность акул сократилась примерно на 70 процентов. Главная причина — неконтролируемый вылов рыбы.

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 14 июля

  • День смородины;
  • Пpaздник xaoca и бecпopядкa;
  • День независимости Ирака.

Какой церковный праздник 14 июля

День памяти преподобного Петра Константинопольского

Святой Петр родился в конце VIII века в Константинополе. Будучи военачальником при византийском императоре Никифоре, он участвовал в греческом походе против Болгарии. После одной из битв Петр попал в плен.

Предание гласит, что в заключении ему явился Иоанн Богослов, который освободил Петра из плена. Вернувшись в Константинополь, святой удалился в монастырь на Олимпе. Там он прожил 34 года, а в конце жизни создал храм и обитель в столице Византии.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

День памяти священномученика Аркадия Гаряева

С 1910 года Аркадий Гаряев служил в церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе и вел миссионерскую деятельность среди местного населения — вогулов. 1 июля 1918-го он совершал венчание в своем храме. В это время туда ворвалась банда красноармейцев — безбожники вывели священника из храма, отвели в лес и лишили жизни у скотомогильника. Через 11 дней тело святого нашли и похоронили у церкви, где он служил.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 июля

  • День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана;
  • День памяти Потита Гаргарского;
  • День памяти преподобной Ангелины, деспотисы Сербской;
  • День памяти священномученика Алексия Дроздова.

Приметы на 14 июля

  • Сорока громко кричит — к затяжной жаре;
  • Вечером паук спускается по паутине — к сильному ветру;
  • Ветер дует с запада — к пасмурной погоде;
  • Листья на деревьях начали желтеть — к ранней осени.

Кто родился 14 июля

Мэттью Фокс (60 лет)

Мэттью Фокс — американский актер, получивший известность после выхода сериалов «Нас пятеро» и «Остаться в живых». В числе других популярных работ — роли в фильмах «Козырные тузы», «Точка обстрела», «Война миров Z» и других картинах.

Пелагея (40 лет)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пелагея — исполнительница русских народных песен и романсов, заслуженная артистка России. Впервые вышла на сцену в возрасте четырех лет. В 2005 году она основала музыкальную группу «Пелагея», с которой выступает по сей день. В 2018 году журнал Forbes включил артистку в топ-50 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта.

Кто еще родился 14 июля

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