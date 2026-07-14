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Из жизни
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13:41, 14 июля 2026Из жизни

80 тысяч пчел оккупировали террасу дома

В Великобритании пчелы построили улей с 60 килограммами меда под террасой дома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: 0 Lorenzo Bernini 0 / Shutterstock / Fotodom

В британском графстве Дорсет пчелиный рой оккупировал террасу дома и за 15 месяцев разросся до гигантской колонии. Об этом сообщает Swanage News.

Рэйчел Тэппинг, ее партнер Пол и их дочь переехали в новый дом в Бовингтоне весной 2025 года. Они сразу заметили несколько пчел под террасой, но решили, что это просто временный рой, который улетит зимой. Однако колония не только не исчезла, но и начала стремительно расти. Когда в конце мая 2026 года погода стала жаркой, пчел стало настолько много, что семья обратилась к специалистам.

Пчеловод Айван, который занимается эвакуацией пчел более 22 лет, признался, что такого огромного улья он еще не видел: под досками обнаружилось более 25 пчелиных сот, а в них — от 60 до 90 тысяч рабочих пчел и от 40 до 60 килограммов меда.

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Операция по извлечению насекомых длилась несколько часов. Пчеловодам удалось аккуратно перенести матку и весь рой в новый специальный улей.

Сама Рэйчел, которая много лет страдает от тревожности, призналась, что пчелы стали для нее неожиданным способом успокоиться. «Наблюдать за их преданностью колонии и тем, как они не перестают работать даже в тяжелых условиях, — это урок жизнестойкости», — рассказала она. Она планирует навещать бывших квартирантов на новом месте.

Ранее в городе Моренси, США, семь мужчин, в том числе полицейские и пожарные, стали жертвами африканских пчел, также известных как «пчелы-убийцы». Первыми пострадавшими от роя пчел были два прохожих.

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