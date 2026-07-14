Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 14 июля 2026Мир

Командующий люфтваффе обратился с призывом к Европе из-за России

Командующий люфтваффе Нойманн призвал ускорить закупки вооружений у США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германии необходимо продолжать закупать американские вооружения, включая истребители, для того, чтобы противостоять якобы существующей российской угрозе. Об этом заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн, передает Politico.

«Если задача военно-воздушных сил или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже... Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени», — сказал он.

По словам Нойманна, такие системы могут не полностью соответствовать всем требованиям Германии, однако они могут стать «лучшим приобретением на ближайшие пару лет».

Он также подчеркнул, что европейская оборонная промышленность располагает значительным потенциалом, но пока не способна развивать передовые технологии с той же скоростью, что и США.

Ранее Нойманн похвалил Вооруженные силы (ВС) России, отметив высокий уровень адаптивности российских военных к изменениям на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский похвалил российские ракеты
    Россиянин в восьмой раз попался полиции на езде в нетрезвом виде
    Путин обратился к бойцам СВО
    Применение американских БЭК против Ирана связали с заимствованием
    Уехавшую из России бывшую ведущую Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей
    Командующий люфтваффе обратился с призывом к Европе из-за России
    В Турции назвали угрозой атаки ВСУ на суда в Черном море
    Женщина съела блюдо с креветками и лишилась части бедра и ягодиц
    OpenAI переманила сотни сотрудников Apple
    Игнашевич предсказал исход полуфинала чемпионата мира между Францией и Испанией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok