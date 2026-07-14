Командующий люфтваффе Нойманн призвал ускорить закупки вооружений у США

Германии необходимо продолжать закупать американские вооружения, включая истребители, для того, чтобы противостоять якобы существующей российской угрозе. Об этом заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн, передает Politico.

«Если задача военно-воздушных сил или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже... Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени», — сказал он.

По словам Нойманна, такие системы могут не полностью соответствовать всем требованиям Германии, однако они могут стать «лучшим приобретением на ближайшие пару лет».

Он также подчеркнул, что европейская оборонная промышленность располагает значительным потенциалом, но пока не способна развивать передовые технологии с той же скоростью, что и США.

Ранее Нойманн похвалил Вооруженные силы (ВС) России, отметив высокий уровень адаптивности российских военных к изменениям на поле боя.