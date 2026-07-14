Многодетная мать решила озолотиться на вымышленном переезде в российский регион

В Петербурге суд приговорил многодетную мать за аферу на пособиях

В Санкт-Петербурге суд приговорил многодетную мать Ферузу А. к трем годам лишения свободы условно за аферу на вымышленном переезде на Чукотку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму 339 тысяч рублей.

Женщина, мать четверых детей, постоянно проживала в Петербурге, однако в 2023 году решила незаконно получать повышенное пособие, оформив фиктивную временную регистрацию на Чукотке.

По версии следствия, осужденная обратилась к посреднику, который за 20 тысяч рублей помог ей подать в Социальный фонд России по Чукотскому округу ложные сведения о месте жительства. На основании этих документов женщине было назначено ежемесячное пособие в размере около 35 тысяч рублей. За 2023-2024 годы она незаконно получила почти 500 тысяч рублей.

Ранее в Карачаево-Черкесии двух братьев приговорили к четырем годам условно за аферу.