Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:39, 18 марта 2026

Братья-россияне придумали аферу с мертвым дядей и выплатой от страховой

В Карачаево-Черкесии два брата получили срок за аферу с покойным дядей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии двух братьев приговорили к четырем годам условно за аферу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, дядя молодых людей страдал от онкологического заболевания. Когда ему стало хуже, племянники, один из которых возглавлял бюро судмедэкспертизы, оформили на него несколько страховок. Когда мужчина скончался, его братья пришли с нужными документами получать деньги по страховой. Они заявили, что дядя ушел из жизни из-за ДТП, а вскрывать тело нельзя — религия не позволяет.

Страховщикам вся эта история показалась подозрительной, и они обратились в полицию. Братья стали фигурантами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области россиянин выманил миллионы у матерей бойцов специальной военной операции обещанием найти сыновей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok