Братья-россияне придумали аферу с мертвым дядей и выплатой от страховой

В Карачаево-Черкесии два брата получили срок за аферу с покойным дядей

В Карачаево-Черкесии двух братьев приговорили к четырем годам условно за аферу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, дядя молодых людей страдал от онкологического заболевания. Когда ему стало хуже, племянники, один из которых возглавлял бюро судмедэкспертизы, оформили на него несколько страховок. Когда мужчина скончался, его братья пришли с нужными документами получать деньги по страховой. Они заявили, что дядя ушел из жизни из-за ДТП, а вскрывать тело нельзя — религия не позволяет.

Страховщикам вся эта история показалась подозрительной, и они обратились в полицию. Братья стали фигурантами уголовного дела.

