Россиянин выманил миллионы у матерей бойцов СВО обещанием найти сыновей

В Смоленской области аферист обманул матерей пропавших бойцов СВО

В Смоленской области задержали 44-летнего жителя Ярцево, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух россиянок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, обвиняемый воспользовался тем, что у женщин в зоне проведения специальной военной операции (СВО) без вести пропали сыновья. Он пообещал найти пропавших, пояснив, что для поисков нужны деньги. В ходе аферы злоумышленник получил у женщин три миллиона рублей, но после получения средств ничего не предпринял.

