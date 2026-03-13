Супружескую пару россиян заподозрили в десятках автоподстав

В Приморье супружескую пару заподозрили в десятках автоподстав

В Приморском крае супружескую пару заподозрили в десятках автоподстав. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники регулярно провоцировали ДТП, а после собирали все необходимые документы и подавали их в страховые компании ради получения выплат. Установлена причастность супругов к 27 подобным эпизодам, ущерб от их деятельности превысил пять миллионов рублей.

