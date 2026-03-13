Реклама

Силовые структуры
07:37, 13 марта 2026Силовые структуры

Супружескую пару россиян заподозрили в десятках автоподстав

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Приморском крае супружескую пару заподозрили в десятках автоподстав. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, с апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники регулярно провоцировали ДТП, а после собирали все необходимые документы и подавали их в страховые компании ради получения выплат. Установлена причастность супругов к 27 подобным эпизодам, ущерб от их деятельности превысил пять миллионов рублей.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что делать автомобилистам для защиты от автоподстав на дорогах.

