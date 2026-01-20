Россиянам назвали способы защиты от автоподстав на дорогах

Автоюристы рассказали, как действовать при встрече с дорожными бандитами

Автомобилистам для защиты от автоподстав на дорогах необходимо иметь работающий видеорегистратор и заряженный мобильный телефон. Они нужны для фиксации факта подставного «происшествия», но решать проблему нужно исключительно с привлечением полиции. Об этом адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал НСН.

Обычный водитель практически беззащитен перед автоподставщиками, а попытка оказать сопротивление может привести к более серьезным последствиям, отметил эксперт. Единственно правильной тактикой при встрече с дорожными мошенниками он назвал максимальную фиксацию происходящего на фото- и видеоаппаратуру. При подозрении на инсценировку аварии нужно всем своим видом демонстрировать готовность решать вопрос только через вызов полицейских, поскольку у мошенников, как правило, нет времени на длительные разбирательства, и они предпочтут скрыться.

Автоюрист Дмитрий Славнов подтверждает, что в любой неоднозначной ситуации на трассе необходимо вызывать полицию. Правонарушителям, которые используют форму сотрудников ГАИ или полиции, в том числе для дорожных подстав, нужно помнить, что ношение форменной одежды без законных оснований является уголовно наказуемым деянием.

Если автомобилист считает, что перед ним не настоящий патруль, а переодетые мошенники, нужно позвонить по номеру 112 и уточнить, должен ли конкретный экипаж ГИБДД находиться в указанной точке. Юрист рассказал, что сейчас легко проверить карточку маршрута патрулирования, которая определяет зону службы наряда.

Ранее стало известно, что четыре китайских автобренда исключили несколько популярных кроссоверов из продаж в России.