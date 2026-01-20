С российского авторынка исчезли сразу несколько кроссоверов

Четыре китайских автобренда исключили ряд популярных моделей из продажи в России

Новый год на российском автомобильном рынке начался с потерь. Официальные дилеры перестали предлагать несколько моделей китайских производителей. Речь о марках Geely, Chery, Bestune и BAIC, пишет Auto.ru.

Из прайс-листов на сайтах брендов пропала информация о ценах на переднеприводную версию кроссовера Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, Bestune T77, а также BAIC X35 и X7.

Что касается Geely Atlas, то, по данным источника, автомобиль с передним приводом в скором времени снова появится в продаже, но будет оснащен двигателем меньшей мощности. На 20 января актуальным предложением является только полноприводный Atlas. Он комплектуется двухлитровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил и доступен в трех вариантах исполнения. Версия Luxury стоит 3 760 990 рублей, а Flagship и Flagship Sport при покупке обойдутся в 3 970 990 и 4 080 990 рублей соответственно. Ранее модель предлагалась и с передним приводом при той же мощности. Такие кроссоверы еще можно найти у дилеров.

Модель Bestune T77 была удалена с сайта марки в связи с подготовкой к выходу ее обновленной версии. Новая модификация поступит в продажу в течение 2026 года, причем ее сборку планируют организовать на территории России.

Кроссоверы BAIC X35 и X7 были сняты с производства, так как еще в ноябре 2025 года компания объявила о прекращении выпуска всей серии X, куда также входили модели X55 и X75. При этом в 2027 году как минимум две модели из этой линейки — X55 REHEV и X75 REHEV — вернутся на российский рынок, но с гибридными силовыми установками.

Исчезновение модели Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition было прогнозируемо — модельный ряд бренда постепенно замещается локализованными автомобилями марки Tenet. Прямой заменой для Tiggo 4 стал Tenet T4, старт продаж которого состоялся во второй половине 2025 года. При этом из предложения пока пропала только юбилейная версия, но стандартный Chery Tiggo 4 остается доступным для заказа. Его цена на официальном сайте варьируется от 2 039 000 до 2 670 000 рублей.

Ранее эксперты назвали подержанные детали, покупка которых приведет к поломкам машины.