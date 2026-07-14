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14:02, 14 июля 2026Мир

Названы причины особого отношения Си Цзиньпина к Путину

WSJ: Си Цзиньпин называл Путина образцом для подражания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин демонстрирует уважительное отношение к президенту России Владимиру Путину, стараясь избежать ошибок, которые в прошлом привели к разрыву между Москвой и Пекином. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Си Цзиньпин, похоже, усвоил урок 1960-х годов, когда жесткие действия Советского Союза по отношению к Китаю как к "младшему брату" способствовали распаду прежнего альянса», — сказано в сообщении. По мнению авторов материала, Пекин стремится избежать повторения подобных ошибок в отношениях с Москвой для сохранения партнерства.

При этом, по данным источников издания, во время одной из первых встреч с Путиным китайский лидер называл российского президента своим «образцом для подражания».

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Также, как утверждают собеседники газеты, Си восхищался способностью Путина сохранять влияние на мировой арене, несмотря на то что экономика России, в отличие от США и Китая, во многом опирается на экспорт энергоресурсов.

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.

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