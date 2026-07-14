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14:53, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Обвинения Украины в превращении ЗАЭС в военную базу России оказались бездоказательными

Информация о превращении ЗАЭС в военную базу России оказалась фейком ГУР Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Главное управление разведки Украины (ГУР) в Telegram опубликовало информацию, что Россия якобы превратила Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в военную базу. Утверждается, что на крышах ЗАЭС размещена техника в машинных залах, заминированы помещения, установлено оружие на крышах, а также ограничен доступ МАГАТЭ. Однако эта информация оказалась фейковой.

Россия действительно несколько лет назад разместила охрану на ЗАЭС, однако не превращала ее в военную базу. О том, что присутствие сотрудников Росгвардии необходимо, чтобы в любой момент они смогли защитить персонал и объекты атомной электростанции от террористических угроз, еще в 2023 году говорил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук (был на посту до весны 2024-го). «В любой момент росгвардейцы готовы защитить персонал и объекты атомной электростанции от террористических угроз, оперативно среагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций», — отмечал тогда директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

То, что ЗАЭС нужно охранять, подтверждается постоянными атаками. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси рассказал, что свыше 400 украинских беспилотников атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с середины марта, также было совершено более 16 артиллерийских ударов ВСУ.

При этом в ГУР не привели никаких доказательств своих обвинений о якобы минировании технических помещений у береговой линии. При этом разрушение Каховской ГЭС, повлекшее обмеление водохранилища, было спровоцировано украинской стороной. Что касается ограничения доступа МАГАТЭ, то оно связано с технологическими регламентами работы атомных станций. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа пояснил, что в каждом энергоблоке есть реакторное и турбинное отделения. Реакторное состоит из герметичной оболочки, в которой расположено высокорадиоактивное, связанное с производством тепловой энергии оборудование. «При герметизации и обстройке реакторного отделения нахождение персонала станции допускается только в экстренных ситуациях или для выполнения регламентных работ», — уточнил он.

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По его словам, после верификации экспертами МАГАТЭ ядерных материалов на ЗАЭС были загерметизированы все шесть реакторных отделений. «Гермооболочка и тем более загерметизированная — это не музей и не зона для свободных прогулок», — указал Карчаа. Он добавил, что ядерно-радиационная безопасность на ЗАЭС обладает наивысшим приоритетом при любых обстоятельствах, и в соответствии с этим сотрудники станции работают согласно российскому законодательству.
При этом 26 июня 2026 года была проведена очередная ротация экспертов МАГАТЭ. «Состоялась 34-я ротация, 35-я смена экспертов МАГАТЭ заехала вчера на станцию. В районе 00.00 предыдущая смена покинула, пересекла Крымский мост и уже добирается до родных мест. Несмотря на большую дроновую активность, ротация прошла без эксцессов», — заявлял гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Также 9 июля Гросси представил официальный отчет.

Запорожская АЭС находится под управлением АО «Росэнергоатома» с октября 2022 года. Эксперты международной организации находятся на станции с 1 сентября 2022 года, когда состоялся первый визит на объект гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

Информация о том, что на станции по вине РФ есть перебои с энергоснабжением, охлаждением реактора и проблемы с персоналом, также не соответствует действительности. Снижение уровня воды в пруду-охладителе — последствие разрушения Каховской ГЭС, в связи с чем с 2023 года ЗАЭС переведена на охлаждение артезианскими скважинами, параметры работы стабильны. Перебои с электричеством вызваны обстрелами украинской стороной линий электропередач. Персонала ЗАЭС достаточно для обеспечения безопасности, сказал Лихачев.

Недостоверная информация не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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