Опубликованы фото квартиры пристрастившегося к инъекциям золота погибшего блогера Мерфи

Журналисты Fox News показали фотографии квартиры американского фитнес-блогера Коннора Мерфи, который прыгнул в озеро в Таиланде и погиб. Снимки опубликованы на сайте издания.

На размещенных кадрах видно, что квартира 32-летнего последователя луксмаксинга была разгромлена, а стены и мебель покрыты разводами неизвестного происхождения.

Инсайдер рассказал, что в последние дни Мерфи пристрастился к инъекциям раствора из золота, которые, по его мнению, должны были сделать его более просветленным. Собеседник издания утверждал, что у блогерша было диагностировано биполярное расстройство, на фоне чего у него развилась одержимость золотом.

Отмечается, что 7 июля покрытый остатками раствора инфлюэнсер начал кричать, кататься по дороге и заламывать руки. После дебоша в доме он прыгнул в озеро и плыл до тех пор, пока не исчез под водой. Полиция и водолазы полчаса искали Мерфи и нашли его бездыханным в 20 метрах от берега — он не выжил. На теле мужчины не обнаружили следов насилия.