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15:45, 14 июля 2026Бывший СССР

Порошенко прокомментировал отставку правительства Украины

Порошенко: Половина правительства должна быть в тюрьме, но пытается скрыться за отставкой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировал отставку правительства республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Половина правительства должна быть в тюрьме, но пытается скрыться за голосованием об отставке», — написал Порошенко.

По его словам, уходящее правительство Украины войдет в историю, как провалившее реформы о евроинтеграции и которое не обеспечило верховенство права, допустив политические преследования.

Ранее стало известно, что главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны.

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