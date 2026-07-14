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Силовые структуры
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18:08, 14 июля 2026Силовые структуры

Россиянин избавился от сожителя матери с помощью ремня от брюк

В Екатеринбурге мужчина в ходе застолья задушил ремнем сожителя матери
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге предстанет перед судом 47-летний местный житель, обвиняемый в жестокой расправе над сожителем своей матери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 12 июля обвиняемый пришел в гости к матери в квартиру дома по улице Прибалтийской. Женщина накрыла на стол, а сын и ее сожитель принялись распивать алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. На почве ссоры и желая избавиться от нового сожителя мамы, обвиняемый снял брючный ремень, накинул его на шею оппонента и удушил.

После содеянного мужчина сбежал, но позже был задержан.

Ранее в Хабаровском крае россиянка заколола любимого мужчину из-за бытовой ссоры.

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