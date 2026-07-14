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Силовые структуры
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18:22, 14 июля 2026Силовые структуры

Сбившему двух школьников на пешеходном переходе дали 15 суток ареста

В Иркутске дали 15 лет мужчине, сбившему двух детей на пешеходном переходе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Иркутске мировой судья дал 15 суток административного ареста 51-летнему местному жителю, устроившему резонансное ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, мужчина подозревается в том, что сбил двух детей на пешеходном переходе, а после сбежал с места преступления. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Позже подозреваемого удалось задержать. Он признался, что некоторое время после ДТП прятался в лесу.

Установлено, что ранее он привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Также побег 51-летнего виновника ДТП с места происшествия попал на видео.

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