Стало известно о массированных ударах по Херсону

В России сообщили о массированных ударах по объектам ВСУ в Херсоне

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Массированные удары нанесены по Корабельному району Херсона», — рассказал собеседник канала.

Он также отметил, что город после ударов оказался частично обесточен. Света нет в Корабельном и соседних районах Херсона.

Ранее российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения армии России парализовали маршруты ВСУ под Херсоном. По его словам, украинская техника не может проехать по дороге от города до Николаева.