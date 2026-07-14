В России высказались об ущербе ВСУ после нового удара по Киеву

Депутат Колесник: Удар по киевскому заводу «Радиоизмеритель» нанес серьезный ущерб ВСУ

Удар по киевскому заводу «Радиоизмеритель», выпускавшему электронику для ракет «Нептун» и беспилотников FP-7 и FP-9, нанес серьезный ущерб украинской армии, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что это снизит нагрузку на российскую ПВО и облегчит работу наступающих войск.

«Это серьезная история. Наносятся удары по заводам, где производятся комплектующие, без которых ракета просто не полетит. Это меньше нагрузки на нашу ПВО, ну и плюс наступающим войскам полегче», — сказал депутат.

По его словам, «Нептуны» порой портят нервы и пытаются наносить удары вглубь России, но теперь их сборка ухудшится. Колесник допустил, что могут существовать дублирующие заводы, однако выразил уверенность, что они также будут уничтожены.

«Продолжаем дальше наступать, работать по предприятиям, снабжающим оборонно-промышленный комплекс врага», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что целью атаки Вооруженных сил России в Киеве стал завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун», FP-7 и FP-9. Отмечается, что предприятие является ключевым поставщиком компонентов электроники для этих ракет. Также удар был нанесен по киевскому заводу «УкрАрмоТех», где производится сборка дронов и ракет, а также обработка и хранение взрывчатки.