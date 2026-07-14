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20:27, 14 июля 2026Забота о себе

Врач рассказал о массовом снижении уровня тестостерона у мужчин и объяснил причины

Врач Фостер: Уровень тестостерона у мужчин с 1972 года снизился на 54 процента
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

За последние десятилетия уровень тестостерона у мужчин значительно снизился, считает эксперт по мужскому здоровью доктор Джефф Фостер. Причины массового гормонального изменения он объяснил в беседе с Metro.

По словам врача, с 1972 по 2019 год средний уровень тестостерона у мужчин снизился на 54 процента. «Это ошеломляющая статистика, которая вызывает серьезное беспокойство по нескольким причинам. Тестостерон необходим для поддержания здоровья на протяжении всей жизни», — отметил специалист.

Эксперт пояснил, что снижение уровня гормона могут провоцировать ожирение, сахарный диабет, воздействие высоких температур и химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы.

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При этом он предупредил, что недостаток тестостерона увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также ухудшает психическое здоровье и провоцирует снижение либидо и ухудшение фертильности.

Ранее кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог Мария Халдина рассказала о причинах мужского облысения. По ее словам, раньше эта проблема появлялась в основном в среднем возрасте, в последние годы ее чаще обнаруживают у молодых мужчин и даже подростков.

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