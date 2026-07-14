Зеленский раскрыл цели ночного удара армии России по Украине

Зеленский: Армия России в ночь на 14 июля атаковала Украину 135 БПЛА и 10 ракетами

Армия России нанесла массированный удар по регионам Украины в ночь на 14 июля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Этой ночью российские войска нанесли удары по нашим городам и населенным пунктам, используя 135 беспилотников и 10 ракет различных типов, причем большинство из них — баллистические», — написал Зеленский.

По его словам, ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Харьковскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Житомирскую и Одесскую области, а также Киев. В результате были повреждены в том числе объекты критической инфраструктуры.

Ранее Минобороны России заявило, что войска нанесли групповые высокоточные удары по Киеву и порту в Одесской области. Целями стали заводы военно-промышленного комплекса.