Звезда сериала «Слово пацана» похвасталась кадрами с Уимблдона

Звезда сериала «Слово пацана» Елизавета Базыкина похвасталась кадрами с Уимблдона

Российская актриса Елизавета Базыкина похвасталась кадрами с Уимблдона. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя звезда сериала «Слово пацана» посетила в Лондоне полуфинальный матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Янником Синнером. Она предстала на размещенных кадрах в атласном белом топе, который заправила в юбку до колена песочного оттенка. Также артистка дополнила образ цепочкой, кулоном с вишнями и массивными золотистыми серьгами в виде ракушек.

При этом россиянка рассказала, что во время поездки встретила актеров Киру Найтли, Рами Малека, Дастина Хоффмана и бывшего главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур.

Ранее в июле бывшая жена экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, модель Татьяна Корсакова, также показала фото с Уимблдона.