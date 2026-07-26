День Военно-морского флота России в 2026 году: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 26 июля, отмечают День Военно-морского флота России — самый зрелищный военный праздник после Дня Победы. В День ВМФ так же проводится парад, только главное место торжественных мероприятий не Москва, а Санкт-Петербург. По Неве и в морской акватории города в этот день проходят военные корабли, а в небе пролетают самолеты морской авиации. Правда, в этом году парад в Петербурге отменили, а основные праздничные мероприятия пройдет как в Северной столице, так и в Кронштадте. «Лента.ру» рассказывает, когда и как празднуют День ВМФ в 2026 году.

Когда отмечают День ВМФ в 2026 году

Фото: Стрингер / РИА Новости

У памятного Дня Военно-морского флота РФ нет фиксированной даты — есть лишь установленный день недели.

День ВМФ отмечается каждый год в последнее воскресенье июля. В 2026 году это будет 26 июля

Современный День ВМФ появился 31 мая 2006 года, когда президент России подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Это было сделано в целях:

возрождения и развития отечественных воинских традиций;

повышения престижа военной службы;

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Указ закрепил статус профессиональных праздников различных видов, родов войск и военных специальностей.

Позже, 27 июля 2017 года, президент России своим указом восстановил традицию проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

История праздника

«В Российской империи — впрочем, как и сейчас — было особое отношение к флоту, а потому праздновались практически все его успехи и победы, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фадеев. — Первым днем ВМФ в России можно считать 30 октября 1696 года, когда боярская Дума подписала знаменитый указ, который гласил "Морским судам быть!"».

Первой столицей российского флота, по словам Фадеева, стал Воронеж, где было построено около двухсот военных кораблей. В 1703 году эту эстафету перехватил только что основанный Санкт-Петербург, и тогда же произошла первая победа русского флота — бой в устье реки Невы со шведами, который считается днем основания Балтийского флота. Однако император Петр I не счел нужным особо отмечать эту дату.

Первый масштабный военно-морской праздник прошел в Петербурге лишь 9 сентября 1714 года, когда строем по Неве впервые прошли русские корабли-победители битвы при Гангуте под Андреевскими флагами и побежденные шведские корабли-трофеи. А в 1723 году, продолжает историк, ввели новую парадную традицию — торжественную встречу ботика Петра I. Корабль привозят из Москвы в Санкт-Петербург, где у стен Александро-Невского монастыря его встречает целая флотилия. «Сегодня "дедушка русского флота" также иногда участвует в главном параде, но идет по Неве не сам, а находится на носу десантного катера "Иван Пасько"», — рассказывает Фадеев.

В советское время императорские морские традиции были отменены, и у моряков фактически до начала 1940-х не было своего праздника. Эту несправедливость устранил великий флотоводец адмирал Николай Кузнецов: в 1939 году он предложил праздновать День ВМФ в фиксированную дату — 24 июля. Есть легенда, продолжает Фадеев, что эту дату выбрал лидер СССР Иосиф Сталин, оказав таким образом честь адмиралу, день рождения которого приходился на 24 июля. В 1980 году праздник решили перенести на последнее воскресенье июля, что впоследствии было закреплено и в современной России.

Где проходят парады в День ВМФ

В День ВМФ не проходят какие-то специфические «народные» мероприятия, вроде «выбрасывания траков», как у танкистов, или купания в фонтанах, как у десантников, но все же и у моряков есть устоявшиеся традиции празднования.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Это зрелищные военно-морские парады и смотры кораблей, на многих из которых в этот день устраивают дни открытых дверей для гражданской публики. Торжественные мероприятия проходят во всех главных военно-морских соединениях России:

Балтийском флоте;

Северном флоте;

Тихоокеанском флоте;

Черноморском флоте;

Каспийской флотилии.

Кроме того, в праздновании иногда принимают участие корабли сирийской базы ВМФ в Тартусе и парусники «Крузенштерн», «Мир» и «Седов». В 2021 году гостями Главного парада в Санкт-Петербурге стали корабли ВМФ Индии, Ирана и Пакистана, а в 2024 году — корабли из Алжира, Индии и Китая.

Праздничные мероприятия проходят в главных «военно-морских» городах страны:

Традиции праздника

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ни один День Военно-морского флота в России не обходится без главной традиции — торжественного подъема Андреевского флага. После этого начинаются сами парады и смотры. Каждый флотский город старается показать самое интересное.

«В Балтийске, например, широко отмечают два праздника — День Балтфлота 18 мая и День ВМФ, — рассказывает капитан II ранга в отставке Артур Резников. — В эти дни обязательно возлагают цветы к памятнику Петру I и воинским мемориалам, а на площади Балтийской Славы проходит парад гарнизона и показательные выступления морпехов».

Корабли устраивают дни открытых дверей, когда любой желающий может посмотреть новейшие образцы оружия и техники. Завершается все народными гуляньями под музыку духовых оркестров и военных ансамблей. «Ну и, конечно же, все причастные к флоту и не только собираются за праздничными столами и поднимают тост "За тех, кто в море"», — говорит Резников.

Традиционные морские тосты «У моряков практически всех стран существуют особые тосты, связанные с опасностью этой профессии, — рассказал в беседе с «Лентой.ру» историк Михаил Фадеев. — Самая разработанная система тостов у английских моряков — там более 20 обязательных славословий. Причем некоторые из них звучат довольно странно, например, "За войну и морские болезни!" Этот довольно циничный тост отражает чаяния молодых офицеров относительно карьерного роста с оглядкой на то, что более старшие часто погибали от войн или эпидемий». По словам Фадеева, у русских моряков — всего три обязательных тоста. Это:

«За русский флот!»

«За царя-батюшку!/За Россию-матушку!»

«За тех, кто в море!» Причем нужно было обязательно чокнуться со всеми присутствующими — согласно примете, это означало, что те, кто в море, сейчас живы. «Третий тост многозначный, — поясняет Фадеев. — Он одновременно выражает и уважение к морякам, и означает пожелание удачи в море, и чтит память ушедших из жизни». «Есть морская байка, что бывший главком ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков пил только "За наших в море!", подчеркивая тем самым, что не желает жизни и здоровья вероятному противнику, — рассказывает историк. — Кстати, если моряк находится в море, то тост звучит "За тех, кто дома!"».

Поздравления моряков не ограничиваются добрыми словами и застольями. В День ВМФ руководство перед строем награждает особо отличившихся военных, а также присваивает им очередные и внеочередные звания. Завершаются торжества праздничными залпами корабельных орудий и салютами.

Главное о празднике

Какого числа отмечается День ВМФ в 2026 году?

День Военно-морского флота РФ каждый год отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026-м это 26 июля.

Кого поздравляют с Днем ВМФ?

Действующих военнослужащих ВМФ и членов их семей.

Рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий.

Ветеранов флота.

Всех, кто проходил срочную службу в ВМФ.

Всех, кто стоит на страже морских рубежей России.

Где проходят главные мероприятия, посвященные Дню ВМФ?

Основные празднования Дня Военно-морского флота России проходят в городах, которые являются базами флотов и имеют особое историческое значение. Главной площадкой считается Санкт-Петербург. Также День ВМФ отмечают в Кронштадте, Балтийске, Севастополе, Новороссийске, Североморске, Владивостоке, Каспийске.

Будет ли в 2026 году парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге?

Нет, в этом году, как и в прошлом, проведение парада не планируется.