Похитивший у россиян сотни миллионов топ-менеджер захотел выйти на свободу

В Краснодарском крае суд оставил в силе приговор директору депозитария Лазареву

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения приговор исполнительному директору компании «Многофункциональный депозитарный центр» Алексею Лазареву за хищение более 220 миллионов рублей из клиентских ячеек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Лазарев хотел оспорить решение суда, однако приговор вступил в законную силу. На суде он заявил, что не имел умысла украсть, планировал вернуть деньги, раскаялся и просил дать ему возможность заработать для расчета с потерпевшими.

По версии следствия, с 2022 года осужденный, имея доступ к индивидуальным сейфовым ячейкам клиентов, систематически похищал из них деньги. Общая сумма похищенного превысила 220 миллионов рублей.

12 мая топ-менеджера приговорили к 10 годам лишения свободы.

