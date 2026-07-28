Россияне пожалели курьеров

«КП»: 68 % россиян не пользуются доставками при сломанном лифте

Более половины россиян не пользуются курьерской доставкой, если заказ весит много, а в доме отсутствует или сломан лифт. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

О том, что им жалко заставлять курьеров поднимать тяжелые предметы по лестнице, заявили 68 процентов респондентов. Еще 13 процентов отметили, что прежде уже заказывали доставку в дом без работающего лифта, при этом они самостоятельно спускались на первый этаж, чтобы забрать товары и отнести их на нужный этаж. Только 9 процентов ожидают, что курьер привезет товары до двери, несмотря на их вес и отсутствие подъемника.

Ранее сообщалось, что курьер стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи летом. Самый большой доход предлагают во Владикавказе — до 129 тысяч рублей.