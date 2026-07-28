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16:48, 28 июля 2026 (обновлено: 16:53, 28 июля 2026)Россия

Рассказавший об избиении награжденного Путиным ученого РАН депутат заявил об угрозах

Рассказавший об избиении ученого РАН в Екатеринбурге депутат Вегнер заявил об угрозах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Рассказавший об избиении в Екатеринбурге доктора сельскохозяйственных наук, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никиты Зезина депутат заксобрания Вячеслав Вегнер заявил об угрозах в свой адрес. Об этом сообщает «Четвертый канал».

По словам парламентария, неизвестные звонят на его личный номер телефона и угрожают. «Кто ты такой, чего ты туда лезешь, за базар ответишь», — пересказал Вегнер суть поступающих ему звонков. «Ну и ладно, мне не привыкать», — прокомментировал он поступившие ему угрозы.

Ранее стало известно о смерти ученого после нападения в поселке Исток, которое произошло 13 июля. О произошедшем сообщил Вегнер. По его информации, конфликт произошел, когда награжденный президентом Владимиром Путиным как Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Зезин со своим заместителем обследовали поля и посевы. Там они встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Ученый предложил помощь, связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову. Депутат сделал заявление о том, что между нападением и смертью ученого есть прямая связь.

Позднее в сети опубликовали видео нападения. На кадрах видно, как мужчина в красных штанах на глазах у детей сначала толкает ученого, а затем несколько раз бьет кулаком по голове.

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