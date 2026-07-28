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16:44, 28 июля 2026Экономика

Убытки авиагиганта приблизились к полумиллиарду долларов

Boeing: Чистый убыток во II квартале составил 428 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Во II квартале 2026 года чистый убыток авиастроительного гиганта Boeing составил 428 миллионов долларов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на документы компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда речь шла о 612 миллионах, достигнутый результат выглядит как улучшение финансовых показателей.

Выручка, как отметило Bloomberg, выросла на восемь процентов до 24,6 миллиарда долларов.

В мае 2026 года сообщалось, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что Китай согласился приобрести 200 самолетов Boeing, акции этой корпорации упали на 4,1 процента. Случившееся объяснили тем, что озвученное количество оказалось намного меньше того, на которое рассчитывали аналитики. В настоящее время Boeing и его основной конкурент Airbus ведут жесткую борьбу за китайский рынок, причем там американцы серьезно уступают европейцам.

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