Убытки авиагиганта приблизились к полумиллиарду долларов

Boeing: Чистый убыток во II квартале составил 428 миллионов долларов

Во II квартале 2026 года чистый убыток авиастроительного гиганта Boeing составил 428 миллионов долларов. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на документы компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда речь шла о 612 миллионах, достигнутый результат выглядит как улучшение финансовых показателей.

Выручка, как отметило Bloomberg, выросла на восемь процентов до 24,6 миллиарда долларов.

В мае 2026 года сообщалось, что после слов президента США Дональда Трампа о том, что Китай согласился приобрести 200 самолетов Boeing, акции этой корпорации упали на 4,1 процента. Случившееся объяснили тем, что озвученное количество оказалось намного меньше того, на которое рассчитывали аналитики. В настоящее время Boeing и его основной конкурент Airbus ведут жесткую борьбу за китайский рынок, причем там американцы серьезно уступают европейцам.