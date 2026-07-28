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16:45, 28 июля 2026Наука и техника

Названы пострадавшие от сбоя смартфоны Xiaomi

XimiTime: Xiaomi выпустила обновление, устраняющее последствия сбоя смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Georgiy Lyamin / Unsplash

Корпорация Xiaomi признала наличие ошибок в некоторых своих смартфонах и выпустила обновление. Об этом сообщает издание XimiTime.

Апдейт для HyperOS должен исправить известные ошибки, которые произошли из-за сбоя. Так, ранее пользователи жаловались на зависающую панель уведомлений, исчезновение кнопки камеры в приложении, сбой при отображении динамических фотографий и другие неполадки.

По словам журналистов портала, ошибки были обнаружены в смартфонах Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro, 17 Max, 15 и 15 Ultra, 14 Pro и на планшете Xiaomi Pad 8 Pro. Кроме того, специалисты компании назвали устройства, которые пострадали от ошибки автофокусировки камеры и некорретного отображения уровня заряда аккумулятора — ими оказались Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi Redmi K90 Pro Max. Эти ошибки пока не устранили.

Журналисты XimiTime уточнили, что исправления неполадок в первую очередь касаются китайских сборок, но Xiaomi заявила, что эти патчи будут включены и в будущие глобальные обновления.

В конце июля стало известно, что Xiaomi ограничит возможности изменения внешнего вида интерфейса своих смартфонов со стороны пользователей. Новые правила касаются официального магазина с темами оформления Theme Store.

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