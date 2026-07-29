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15:55, 29 июля 2026 (обновлено: 15:58, 29 июля 2026)Россия

В Астане начались международные состязания «Игры будущего» по фиджитал-дисциплинам

В Астане 29 июля начались «Игры будущего» с участием 112 команд из 31 страны
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В столице Казахстана Астане стартовали международные мультиспортивные соревнования «Игры будущего», которые продлятся с 29 июля по 9 августа 2026 года. Турнир объединил масштабные состязания по фиджитал-дисциплинам, гармонично сочетающим физический и цифровой форматы спорта. Об этом сообщается в официальных материалах о начале проведения масштабного мероприятия.

Церемония открытия турнира состоялась 29 июля в многофункциональном ледовом дворце «Барыс». В официальном открытии принял участие министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. «Турнир объединяет лучшие практики традиционного и цифрового спорта, открывая новую страницу в мировой спортивной истории», — отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В этот же день на площадке Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai состоялся Всемирный Phygital Summit, собравший высокопоставленных гостей, включая министров спорта, цифровизации и технологий, а также руководителей международных спортивных организаций и киберспортивных федераций.

Спортивная программа включает восемь актуальных дисциплин: фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, фиджитал-шутер с использованием Counter-Strike 2 и лазертага, королевскую битву PUBG: Battlegrounds, а также Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Все состязания распределены по четырем современным спортивным площадкам города: многофункциональному ледомому дворцу «Барыс Арена»,

Национальному теннисному центру Beeline Arena, легкоатлетическому спортивному комплексу Qazaqstan и Дворцу единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Всего в состязаниях принимают участие 112 команд, представляющие 31 государство. Российские спортсмены заявлены в шести дисциплинах, а общее число российских команд составляет 13.

Концепция «Игр будущего» и фиджитал-спорта была разработана в России, которая задает глобальные мировые тренды в киберспортивной индустрии. При поддержке президента Владимира Путина страна выступила первопроходцем в продвижении нового формата соревнований, объединяющего физическую активность и виртуальные технологии. Успех первых «Игр будущего», прошедших в Казани, был подхвачен Объединенными Арабскими Эмиратами, а теперь эстафету масштабного турнира принял Казахстан.

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