Данные об исключении из состава ВМФ названного именем Героя России катера оказались фейком

Информация об исключении из состава ВМФ названного именем Героя России катера — фейк

26 июля в Балтийске, в День ВМФ, на главной базе Балтийского флота торжественно переименовали противодиверсионный катер «П-389» 313-го отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Ему дали имя Героя России гвардии капитана Владислава Бочарова — офицера морской пехоты Балтийского флота, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщали РИА Новости.

Позднее в соцсетях распространилась информация о том, что 29 июля тот же катер решили исключить из состава ВМФ. Однако данные оказались фейком.

В подтверждение информации авторы вброса публикуют документ приказа главнокомандующего Военно-морским флотом. Однако документ — подделка. Это можно понять по нескольким причинам: в тексте содержатся недопустимые для того уровня документов ошибки. Так, бортовой номер катера П-389 указан как ПФ-389. Также в 1 пункте оборвана фраза «Командующему Балтийским флотом». Кроме этого, нижняя часть печати смазана, а подпись главкома ВМФ Моисеева отличается от оригинальной.

Согласно открытым данным в сети, срок службы для скоростных катеров проекта 12150 «Мангуст» (к которым относится П-389) составляет около 20 лет при условии своевременного технического обслуживания, докования и проведения планово-предупредительных ремонтов. Катер П-389 был спущен на воду в 2013 году. Соответственно, на сегодняшний день срок службы катера составляет только 13 лет.

Более того, информация о якобы исключении катера из состава ВМФ отсутствует на официальном сайте Министерства обороны России.

Также интересно, что один из распространяемых каналов — фейковый Telegram-канал, оформленный якобы под издание «Лента.ру». Однако этот канал не имеет ничего общего с редакцией.

Информация о том, что катер с именем Героя России Владислава Бочарова был исключен из состава ВМФ, не получила распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».