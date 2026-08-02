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08:55, 2 августа 2026Россия

В российском городе поврежден многоквартирный дом из-за атаки беспилотника

Бусаргин: В Энгельсе поврежден многоквартирный дом после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Энгельсе поврежден многоквартирный дом в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом информирует губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

Он сообщил, что погибли два человека. «Семье будет оказана вся необходимая помощь», — пообещал Бусаргин.

По его словам, в городе будут открыты пункты временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Также начнет работу комиссия для оценки нанесенного ущерба, и будет организована охрана территории, добавил губернатор.

Ранее он сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе и Саратове. Какие именно объекты пострадали, Бусаргин не уточнил.

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