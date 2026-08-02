«Развод века». Дочь бывшего президента Южной Кореи десять лет шумно разводится с мужем. Она требует миллиард долларов за измену

Миллиардер Чхве Тхэ Вон выплатит бывшей жене Но Со Ен 53 млрд рублей после развода

Один из самых громких бракоразводных процессов мира получил новый поворот. Апелляционный суд Сеула постановил, что глава южнокорейской компании-гиганта SK Group Чхве Тхэ Вон должен выплатить своей бывшей супруге более полумиллиарда долларов в рамках раздела имущества. Эта сумма стала рекордной для Южной Кореи, хотя на пике разбирательств речь шла о еще больших деньгах. За десять лет судебных баталий в дело оказалась втянута даже любовница господина Чхве: компенсацию взыскали и с нее. Подробно о разделе семейной бизнес-империи — в материале «Ленты.ру».

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Председатель совета директоров SK Group Чхве Тхэ Вон обязан выплатить бывшей супруге, 65-летней Но Со Ен, около 644 миллионов долларов — это 50,7 миллиарда рублей. Если платить человеку по 100 тысяч рублей в месяц, то, чтобы выплатить всю сумму, потребуется 42 тысячи лет.

Этот судебный спор привлекает внимание всей Южной Кореи уже почти десять лет не только из-за колоссальных денег, но и из-за статуса его участников. Чхве Тхэ Вон возглавляет одну из крупнейших бизнес-групп страны, а Но Со Ен — дочь бывшего президента. За 27 лет совместной жизни они воспитали троих детей.

Тайная жизнь господина Чхве

Чхве Тхэ Вон и Но Со Ен познакомились, когда учились в аспирантуре Университета Чикаго — одного из самых престижных высших учебных заведений мира. Они поженились в 1988 году, а их свадьбу вел тогдашний премьер-министр Южной Кореи Ли Хен Джэ. Их торжество называли «свадьбой века»: он был наследником бизнес-империи, а ее отец только-только занял президентское кресло.

Проблемы в браке стали публичными в 2015 году, когда Чхве опубликовал открытое письмо, в котором признался в многолетней внебрачной связи и наличии ребенка от другой женщины

На трех страницах письма Чхве Тхэ Вона разворачивалась настоящая драма. Он признался, что уже давно любит совершенно другую женщину и вот уже шесть лет растит с ней ребенка за спиной у своей официальной супруги. Он фактически публично попросил Но Со Ен согласиться на развод и привел доводы в свою пользу. По некоторым данным, к этому моменту пара уже более десяти лет жила отдельно друг от друга.

Чхве Тхэ Вон и Но Со Ен Фото: NWCyonphotos254826 / Legion-Media

Госпожа Но отказалась давать согласие на развод. Как сообщали южнокорейские СМИ, в первые часы после публичного письма Но Со Ен заняла оборонительную позицию. Она жаловалась своим друзьям на то, что, возможно, была слишком эгоистичной и не уделяла достаточного внимания чувствам своего мужа, но теперь намерена защищать свою семью и сохранить брак.

Я не разведусь с ним

Но Со Ен в 2015 году

Корейская пресса в те годы смаковала подробности тяжбы. В судебных документах, на которые ссылались местные СМИ, говорилось, как драматично глава бизнес-империи пытался добиться развода. Он говорил, что не верит, что его брак можно спасти, и даже цитировал начало «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

В 2017 году господин Чхве попытался развестись мирно и без долгого суда. Он подал заявление на процедуру медиации, во время которой стороны пытаются договориться самостоятельно при помощи посредника. Однако мирно договориться не получилось, и в начале 2018-го дело перешло в полноценный судебный процесс. В конце 2019 года госпожа Но подала встречный иск с требованием раздела имущества.

Я не вижу надежды. Я позволю ему найти счастье, которого он хочет

Но Со Ен в 2019 году

В своем встречном иске Но согласилась на развод и потребовала компенсацию в размере 300 миллионов вон (около 16 миллионов рублей по курсу 2019 года) и 42,3 процента акций холдинга SK. Позже ее требования стали еще жестче: в ходе процесса она начала претендовать уже на половину состояния бывшего супруга. Именно тогда спор перестал быть вопросом о разводе и превратился в борьбу за раздел многомиллиардной бизнес-империи.

В дело вмешался экс-президент

В течение следующих семи лет стороны ходили по судам, причем с переменным успехом. В декабре 2022 года суд первой инстанции встал на сторону бывшего мужа, признав, что большая часть его состояния связана с акциями SK Group, которые он получил как наследник основателя компании. Поэтому эти акции были признаны его личной собственностью, а не совместно нажитым имуществом.

В итоге суд первой инстанции присудил сравнительно небольшую по меркам этого дела сумму выплат: 100 миллионов вон (5,6 миллиона рублей) алиментов и 66,5 миллиарда вон (3,7 миллиарда рублей) в рамках раздела имущества

Но Со Ен не согласилась с таким решением и подала апелляцию. В мае 2024 года суд второй инстанции пришел к совершенно другим выводам. Судьи решили, что семья бывшей супруги тоже внесла вклад в развитие SK Group. Речь шла о том, как в начале 1990-х годов в компанию якобы поступили 30 миллиардов вон от бывшего президента Южной Кореи Но Тхэ У — отца Но Со Ен. Если эти деньги действительно помогли развитию бизнеса, то и нынешний рост компании нельзя считать заслугой только семьи Чхве Тхэ Вона.

Из-за этого решение было пересмотрено радикально. Размер алиментов вырос до двух миллиардов вон (130 миллионов рублей), а сумма раздела имущества увеличилась до рекордных для Южной Кореи 1,38 триллиона вон (1 миллиард долларов или почти 90 миллиардов рублей)

Параллельно с этим команда юристов Но Со Ен подала иск о возмещении ущерба против Ким Хи Ен, сожительницы и матери внебрачного ребенка господина Чхве. В 2024 году суд постановил, что любовники должны выплатить госпоже Но два миллиарда вон (130 миллионов рублей). Кроме того, Ким принесла свои извинения за случившееся.

Крупный куш

Но и решение от 2024 года не было окончательным. Дело дошло до Верховного суда Южной Кореи, который снова поменял расстановку сил. Он отменил решение по делу о выплате более триллиона вон из-за того, что деньги из тайного фонда бывшего президента были получены незаконно (президент Но Тхэ У и сам не раз был фигурантом уголовных дел). Из-за этого они не могут учитываться как совместно нажитое имущество супругов.

Чхве Тхэ Вон и Но Со Ен Фото: NWCyonphotos093408 / Legion-Media

Чем дальше шло дело, тем больше оно усложнялось. Спор уже шел не только о том, сколько акций SK Group нужно учитывать при разделе имущества, но и сколько они стоят, ведь ценные бумаги компании сильно взлетели из-за развития искусственного интеллекта.

В 2015 году, когда Вон официально объявил о желании развестись, акции производителя микросхем SK Hynix, дочерней компании SK Group, торговались по 30 долларов. Но со временем акции компании стали дорожать на фоне бума инвестиций в искусственный интеллект, для поддержки которого необходима продукция SK Hynix. Сегодня ценные бумаги SK Hynix стоят уже 130 долларов, а ее рыночная капитализация в мае 2026-го достигала пика в триллион долларов.

Но Со Ен настаивала, что ее долю в компании нужно считать по стоимости акций 2026 года, на момент завершения повторного рассмотрения дела. Это дало бы ей выплату, исчисляемую миллиардами долларов

Однако суд взял за основу цену акций по факту закрытия торгов 16 апреля 2024 года, когда проходило заседание по первой апелляции. Тогда одна акция стоила примерно 117 долларов. Команда Но Со Ен рассчитывала, что к ней перейдут ценные бумаги в 4,5 раза дороже — по цене примерно в 537 долларов за акцию.

По итогу спустя девять лет разбирательств суд присудил бывшей жене главы SK Group треть совместно нажитого имущества, признав ее вклад в сохранение и приумножение семейного состояния. Чхве выплатит госпоже Но 644 миллиона долларов (50,7 миллиарда рублей) — эта сумма признана крупнейшей выплатой при расторжении брака в истории Южной Кореи, а весь процесс в прессе уже окрестили «разводом века».

Один из офисов компании SK Group Фото: yllyso / Shutterstock / Fotodom

«Значительное увеличение стоимости акций в течение совместной жизни супругов было обусловлено коммерческой деятельностью Чхве, при этом немаловажную роль сыграли вклад Ро в управление бытом, забота о детях и ее публичная активность в структурах SK Group», — говорится в решении суда.

Но, судя по всему, и это не конец. 24 июля 2026 года адвокаты Чхве Тхэ Вона заявили, что собираются подавать апелляцию после ознакомления с вердиктом суда. Это решение в теории может обжаловать и сторона бывшей супруги, но ее адвокаты отказались общаться с журналистами.