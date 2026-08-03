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15:33, 3 августа 2026Интернет и СМИ

Указ губернатора Воронежской области об оборудовании убежищ за свой счет оказался фейком

Указ губернатора Воронежской области об оборудовании убежищ за свой счет — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В соцсетях распространилась информация о том, что губернатор Александр Гусев обязал организации Воронежской области оборудовать убежища за свой счет в связи с дефицитом бюджета. Она оказалась недостоверной.

В подтверждение «указа» авторы сообщений публикуют документ. Однако он является подделкой. На официальном сайте губернатора указа нет. Более того, в нем отсутствуют обязательные данные, которые должны быть на официальных указах. В частности, номер и дата подписания, что противоречит правилам документооборота.

Также известно, что губернатор не может давать прямые указания Главному управлению МЧС по Воронежской области, так как это федеральная структура. Соответственно, 3 пункт указа не мог бы существовать в официальном документе.

Кроме того, подвалы многоквартирных домов находятся в ведении управляющих компаний (УК), а не коммерческих организаций. Это противоречит пункту 1 фейкового документа.

Информация о том, что губернатор Александр Гусев обязал организации Воронежской области оборудовать убежища за свой счет в связи с дефицитом бюджета, не получила распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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