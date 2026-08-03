Указ губернатора Воронежской области об оборудовании убежищ за свой счет оказался фейком

Указ губернатора Воронежской области об оборудовании убежищ за свой счет — фейк

В соцсетях распространилась информация о том, что губернатор Александр Гусев обязал организации Воронежской области оборудовать убежища за свой счет в связи с дефицитом бюджета. Она оказалась недостоверной.

В подтверждение «указа» авторы сообщений публикуют документ. Однако он является подделкой. На официальном сайте губернатора указа нет. Более того, в нем отсутствуют обязательные данные, которые должны быть на официальных указах. В частности, номер и дата подписания, что противоречит правилам документооборота.

Также известно, что губернатор не может давать прямые указания Главному управлению МЧС по Воронежской области, так как это федеральная структура. Соответственно, 3 пункт указа не мог бы существовать в официальном документе.

Кроме того, подвалы многоквартирных домов находятся в ведении управляющих компаний (УК), а не коммерческих организаций. Это противоречит пункту 1 фейкового документа.

Информация о том, что губернатор Александр Гусев обязал организации Воронежской области оборудовать убежища за свой счет в связи с дефицитом бюджета, не получила распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

