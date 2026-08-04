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14:20, 4 августа 2026 (обновлено: 14:24, 4 августа 2026)Россия

ЛДПР потребовала остановить рост цен на продукты

В ЛДПР потребовали принять системные меры для сдерживания цен на продукты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ЛДПР потребовали принять системные меры для сдерживания цен на продукты. В партии считают, что государство не должно ограничиваться временными договоренностями с торговыми сетями и разовыми заморозками цен, а обязано постоянно контролировать ситуацию.

Депутаты ЛДПР отмечают, что с начала 2026 года минимальный набор продуктов на одного человека только по официальным данным подорожал на 8 процентов. Наценки затронули даже базовые продукты питания: молоко, хлеб, яйца, масло, овощи и мясо. Почти 40 процентов бюджета семьи тратится именно на покупку продуктов — это самый высокий показатель с 2008 года. При этом реальные доходы людей падают — ЛДПР получает тысячи обращений граждан, не понимающих, с чем связан подобный рост.

Как отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, постоянное подорожание продуктов питания бьет по миллионам граждан страны, заставляя семьи экономить на самом необходимом. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением: установить предельную торговую надбавку на социально значимые товары, хлеб, молоко, крупы и овощи, сделать прозрачным формирование цены от производителя до прилавка и обеспечить местным фермерским хозяйствам в регионах прямой доступ к покупателю.

«Люди приходят в магазин, чтобы купить самые простые продукты — хлеб, молоко, яйца, овощи и мясо. Речь не идет о деликатесах, данный набор должен быть на столе каждой российской семьи! Но из месяца в месяц наши граждане видят, что на ту же сумму могут купить все меньше и меньше. Зарплаты, пенсии и пособия не успевают за ценниками, обычный поход за продуктами превращается в серьезное испытание. Людей фактически заставляют выбирать, что сегодня важнее: нормальное питание, лекарства, одежда для ребенка или оплата коммунальных услуг. Продукты первой необходимости не могут становиться роскошью! Государство обязано не наблюдать за этим со стороны, а ежедневно принимать меры для снижения и сдерживания цен. Нужны не разовые заморозки перед праздниками, а постоянный контроль», — заявил Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, сегодня разница между оптовой и розничной ценой может отличаться более чем в 2–3 раза, поэтому ФАС необходимо в кратчайшие сроки вмешаться в этот процесс, чтобы не позволить оптовикам, дистрибьюторам, торговым сетям и иным перекупщикам накручивать цену.

Ещё одно предложение ЛДПР касается скрытого уменьшения количества товара в упаковке. В рамках закона «О честной цене» партия предлагает обязать продавцов крупно указывать не только стоимость упаковки, но также ее вес или объем.

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