Кайли Дженнер раскритиковали за рекламу умных очков, на которые стали тайно снимать секс

Миллионерша Кайли Дженнер решила заработать не только на косметике, но и на новых технологиях. Американская звезда стала лицом умных очков от компании миллиардера Марка Цукерберга и навлекла на себя волну критики. Очки выглядят как обычный модный аксессуар, а на деле умеют незаметно снимать окружающих. Этой функцией уже вовсю пользуются недоброжелатели: мужчины тайно записывают женщин на улице и даже во время секса, а потом выкладывают кадры в сеть. Пока весь интернет обсуждает, как новый гаджет лишает людей чувства безопасности, Дженнер спокойно позирует в таких очках в соцсетях. Как звезды рекламируют технологии по вторжению в личную жизнь — в материале «Ленты.ру».

Как работают умные очки?

В конце июня 2026 года американская звезда и бизнесвумен Кайли Дженнер стала лицом рекламной кампании умных очков от Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Умными» эти очки делают встроенная в них камера, голосовой помощник и поддержка искусственного интеллекта. Во всем остальном это обычные очки, затемненные или прозрачные, линзы и оправа которых не особенно отличаются от традиционных моделей.

Смарт-очки Meta умеют снимать видеоролики длиной до трех минут за один раз. По умолчанию на них стоит ограничение в 30 секунд, но при желании его можно растянуть до минуты или до полных трех

В очки Meta встроен голосовой помощник, который управляется без помощи рук: можно на ходу продиктовать сообщение, сделать фотографию или включить запись видео — и все это без единого прикосновения к телефону. В коллекции, к которой приложила руку Кайли Дженнер, ИИ-помощник говорит ее голосом.

Сегодня на рынке новых технологий можно выбрать умные очки на любой вкус и цвет. Meta-очки из коллекции Кайли Дженнер стоят 399 долларов (31,2 тысячи рублей), но это далеко не предел. Цена на смарт-очки от Ray-Ban, в которых тоже есть поддержка технологий компании Марка Цукерберга, доходит и до 499 долларов (39 тысяч рублей). Но можно найти варианты куда дешевле: на российских маркетплейсах предлагают очки с похожим набором функций, но без громкого имени за 5000-6000 рублей.

Кайли Дженнер в рекламе очков Meta Фото: @kyliejenner

У умных очков большая этическая подноготная — их с легкостью можно использовать незаметно. Любой прохожий на улице может включить запись видео или сделать фотографию, когда окружающие его люди об этом даже не подозревают. Скрыть съемку очень легко, ведь с виду это обычные модные солнечные очки с узнаваемой оправой Ray-Ban.

Компания Meta в ответ на эти претензии заявляет, что продумала вопрос о конфиденциальности. Во время записи на всех умных очках автоматически загорается светодиодный индикатор — это крошечная лампочка, которая предупреждает о начале съемки. На деле далеко не все люди могут заметить этот огонек и осознать, что в данный момент они попали в объектив смарт-очков.

В рекомендациях Meta по безопасности есть отдельный пункт, где говорится, что их очки не следует использовать с целью «домогательств, нарушения прав на неприкосновенность частной жизни или получения конфиденциальной информации». Но очевидно, что эти рекомендации никого не останавливают.

«Случайная» съемка секса

Нарушение приватности — это уже не абстрактный риск, а реальная и распространенная проблема. Сегодня известно уже о сотнях случаев злоупотребления технологией очков и чаще всего жертвами становятся женщины, которых снимают без их разрешения. Это произошло с британкой Элис (имя изменено), которая совершенно случайно нашла видео с собой в интернете.

Элис зашла в торговый центр в Лондоне, где к ней подошел познакомиться мужчина в очках. Она не сразу поняла, что ее снимают, потому что не распознала девайс. Незнакомец настойчиво проявлял к ней интерес, а она все никак не могла от него отвязаться.

Оказалось, что ее собеседник тайно снимал свои попытки познакомиться, а потом выложил их в TikTok. Это видео случайно нашла подруга Элис, которая и скинула ей ссылку на ролик

Видео неудачного пикапа к моменту обнаружения уже набрало около 40 тысяч просмотров. Элис написала владельцу аккаунта, где было опубликовано видео с ее участием, и попросила удалить его. В ответ она получила отказ и встречное предложение — ролик может быть удален только за определенную плату (сумма при этом не уточняется).

Это заставляло меня чувствовать себя эксплуатируемой и бессильной Элис

Элис не стала платить за удаление видео, а обратилась в полицию. Но правоохранительные органы тоже оказались бессильны: они начали расследование, но не смогли продолжить его из-за отсутствия состава преступления. Ролик исчез из аккаунта только после того, как его заблокировал сам TikTok за нарушение правил, однако позже это видео было залито в другие соцсети.

Марк Цукерберг в очках Meta Фото: Carlos Barria / Reuters

В TikTok можно найти десятки аккаунтов, где мужчины выкладывают подобные ролики, снятые на умные очки. Жертвы находят их и узнают в них себя, но в большинстве случаев они не могут добиться удаления кадров.

На родине Элис в Британии закон разрешает съемку людей в общественных местах, а значит, даже тайная запись видео может быть вполне легальна

Но все чаще умные очки используются в очевидно незаконных целях, которые довольно сложно оправдать. К примеру, американец Артис Лэндон записывал на смарт-очки моменты сексуальной близости со своей бывшей возлюбленной. Пара прекратила отношения в 2025 году, а после расставания — почти восемь месяцев спустя — женщина узнала о существовании нескольких записей их полового акта.

После расставания Лэндон присылал своей бывшей возлюбленной их интимные видео, снятые на смарт-очки. Ролики он подписывал в духе «можешь злиться, но мне нужно было это пересматривать», уверяя, что на записи не видно их лиц

Прокуроры утверждали, что Лэндон несколько раз тайно записывал секс с бывшей возлюбленной без ее согласия — это подходит под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Обвиняемый свою вину не признал и объяснил появление видеозаписей случайностью: якобы в моменте он не разобрался, как работают умные очки. Пока суд не вынес окончательный вердикт по этому делу.

За что критикуют Кайли Дженнер

Претензии к Кайли Дженнер сводятся в основном к тому, что она согласилась стать рекламным лицом потенциально опасного продукта. Пользователи сети боятся, что ее образ успешной инфлюэнсерши может обелить репутацию смарт-очков и сделать их привлекательными и безобидными в глазах потребителей — особенно женщин, которые больше других страдают от этой технологии.

«Очки Meta производят впечатление продукта, созданного с оглядкой на мужской опыт, а не на вопросы женской безопасности и приватности. Эта технология не укрепляет ничьи права — напротив, она рискует подорвать право на приватность, которое должно быть гарантировано каждому. Технологии должны делать людей более защищенными, а не создавать ощущение, что за ними стало легче следить», — написала одна из пользовательниц под постом Кайли Дженнер.

«Это зашло слишком далеко», «Ты настолько оторвана от реальности, это безумие», «А не ты ли плакалась о своей приватности, когда тебе было 16?», «Приватность не должна быть роскошью», — гласят одни из самых популярных комментариев под постом Дженнер с рекламой Meta-очков

Американское издание Salon предположило, почему Цукерберг решил сделать именно Кайли Дженнер лицом своего нового продукта. Ее фигура в рекламе «очков-шпионов», лишающих человека приватности, довольно символична: сама Дженнер родом из семьи, где публичное внимание — это буквально валюта. В такой ситуации боязнь за свою конфиденциальность только мешает зарабатывать.

Эксперты называют этот феномен «экономикой Кардашьян». Быть скандальной и беспринципной — это и есть путь к успеху. Чем громче скандал, тем больше внимания, влияния и денег

Выбрав Дженнер лицом рекламной кампании, Meta будто бы продвигает идею о том, что постоянно быть на виду и превращать внимание в доход — это норма. Забота о приватности на этом фоне выглядит чем-то устаревшим и ненужным. Любопытно, что даже бойфренд Дженнер, актер Тимоти Шаламе, похоже, относится к этому иначе. Он пришел на презентацию смарт-очков, но камер старательно избегал, словно понимая, какую цену может иметь такая «гипервидимость».

В то же время сама Дженнер неоднократно жаловалась на повышенное внимание со стороны папарацци. В одном из последних подкастов она рассказала, что уличные фотографы постоянно нарушали ее личные границы, особенно когда она была подростком: репортеры называли ее маленькой проституткой, блокировали машину, пытались сфотографировать под юбкой и пугали ее во время одиноких прогулок. Теперь же телезвезда, по сути, рекламирует гаджет, который создает еще больший дискомфорт для женщин.

Кайли Дженнер во время преследования папарацци Фото: Gotpap / Bauer-Griffin / Getty Images

Из-за всемирной известности Дженнер стала главной мишенью критики в интернете, хотя она далеко не единственная суперзвезда, которая продвигает эти спорные очки. Между тем глобальным амбассадором Ray-Ben Meta стала звезда K-pop-группы Blackpink Дженни, а актеры Крис Хемсворт и Крис Пратт, известные по супергеройским фильмам, спокойно снимаются в рекламных роликах бренда.

И, судя по всему, реклама работает. За последние три года умные очки от Ray-Ban и Meta стали очень популярными, несмотря на их не очень доступную цену. В 2025 году компания продала около семи миллионов очков с искусственным интеллектом — это больше, чем в 2024-м и 2023-м вместе взятым. Статистика за 2026 год пока отсутствует, но и она, судя по всему, тоже будет бить рекорды.

Тем временем Meta не собирается ограничивать свои технологии и уже думает над тем, что еще добавить в смарт-очки. Инсайдеры говорят, что в очках скоро появится функция распознавания лиц — она будет помогать идентифицировать людей и получать о них информацию с помощью нейросети. Иронично, что пять лет назад Facebook (принадлежит компании Meta) отключил систему распознавания лиц для пометки людей на фотографиях именно из опасений по поводу вторжения в частную жизнь.