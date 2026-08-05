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00:01, 5 августа 2026Ценности

Мужчины стали снимать секс и домогательства на умные очки. Их рекламирует миллиардерша Кайли Дженнер

Кайли Дженнер раскритиковали за рекламу умных очков, на которые стали тайно снимать секс
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @kyliejenner

Миллионерша Кайли Дженнер решила заработать не только на косметике, но и на новых технологиях. Американская звезда стала лицом умных очков от компании миллиардера Марка Цукерберга и навлекла на себя волну критики. Очки выглядят как обычный модный аксессуар, а на деле умеют незаметно снимать окружающих. Этой функцией уже вовсю пользуются недоброжелатели: мужчины тайно записывают женщин на улице и даже во время секса, а потом выкладывают кадры в сеть. Пока весь интернет обсуждает, как новый гаджет лишает людей чувства безопасности, Дженнер спокойно позирует в таких очках в соцсетях. Как звезды рекламируют технологии по вторжению в личную жизнь — в материале «Ленты.ру».

Как работают умные очки?

В конце июня 2026 года американская звезда и бизнесвумен Кайли Дженнер стала лицом рекламной кампании умных очков от Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Умными» эти очки делают встроенная в них камера, голосовой помощник и поддержка искусственного интеллекта. Во всем остальном это обычные очки, затемненные или прозрачные, линзы и оправа которых не особенно отличаются от традиционных моделей.

Смарт-очки Meta умеют снимать видеоролики длиной до трех минут за один раз. По умолчанию на них стоит ограничение в 30 секунд, но при желании его можно растянуть до минуты или до полных трех

В очки Meta встроен голосовой помощник, который управляется без помощи рук: можно на ходу продиктовать сообщение, сделать фотографию или включить запись видео — и все это без единого прикосновения к телефону. В коллекции, к которой приложила руку Кайли Дженнер, ИИ-помощник говорит ее голосом.

Сегодня на рынке новых технологий можно выбрать умные очки на любой вкус и цвет. Meta-очки из коллекции Кайли Дженнер стоят 399 долларов (31,2 тысячи рублей), но это далеко не предел. Цена на смарт-очки от Ray-Ban, в которых тоже есть поддержка технологий компании Марка Цукерберга, доходит и до 499 долларов (39 тысяч рублей). Но можно найти варианты куда дешевле: на российских маркетплейсах предлагают очки с похожим набором функций, но без громкого имени за 5000-6000 рублей.

Кайли Дженнер в рекламе очков Meta

Фото: @kyliejenner

У умных очков большая этическая подноготная — их с легкостью можно использовать незаметно. Любой прохожий на улице может включить запись видео или сделать фотографию, когда окружающие его люди об этом даже не подозревают. Скрыть съемку очень легко, ведь с виду это обычные модные солнечные очки с узнаваемой оправой Ray-Ban.

Компания Meta в ответ на эти претензии заявляет, что продумала вопрос о конфиденциальности. Во время записи на всех умных очках автоматически загорается светодиодный индикатор — это крошечная лампочка, которая предупреждает о начале съемки. На деле далеко не все люди могут заметить этот огонек и осознать, что в данный момент они попали в объектив смарт-очков.

В рекомендациях Meta по безопасности есть отдельный пункт, где говорится, что их очки не следует использовать с целью «домогательств, нарушения прав на неприкосновенность частной жизни или получения конфиденциальной информации». Но очевидно, что эти рекомендации никого не останавливают.

«Случайная» съемка секса

Нарушение приватности — это уже не абстрактный риск, а реальная и распространенная проблема. Сегодня известно уже о сотнях случаев злоупотребления технологией очков и чаще всего жертвами становятся женщины, которых снимают без их разрешения. Это произошло с британкой Элис (имя изменено), которая совершенно случайно нашла видео с собой в интернете.

Элис зашла в торговый центр в Лондоне, где к ней подошел познакомиться мужчина в очках. Она не сразу поняла, что ее снимают, потому что не распознала девайс. Незнакомец настойчиво проявлял к ней интерес, а она все никак не могла от него отвязаться.

Оказалось, что ее собеседник тайно снимал свои попытки познакомиться, а потом выложил их в TikTok. Это видео случайно нашла подруга Элис, которая и скинула ей ссылку на ролик

Видео неудачного пикапа к моменту обнаружения уже набрало около 40 тысяч просмотров. Элис написала владельцу аккаунта, где было опубликовано видео с ее участием, и попросила удалить его. В ответ она получила отказ и встречное предложение — ролик может быть удален только за определенную плату (сумма при этом не уточняется).

Это заставляло меня чувствовать себя эксплуатируемой и бессильной

Элис

Элис не стала платить за удаление видео, а обратилась в полицию. Но правоохранительные органы тоже оказались бессильны: они начали расследование, но не смогли продолжить его из-за отсутствия состава преступления. Ролик исчез из аккаунта только после того, как его заблокировал сам TikTok за нарушение правил, однако позже это видео было залито в другие соцсети.

Марк Цукерберг в очках Meta

Марк Цукерберг в очках Meta

Фото: Carlos Barria / Reuters

В TikTok можно найти десятки аккаунтов, где мужчины выкладывают подобные ролики, снятые на умные очки. Жертвы находят их и узнают в них себя, но в большинстве случаев они не могут добиться удаления кадров.

На родине Элис в Британии закон разрешает съемку людей в общественных местах, а значит, даже тайная запись видео может быть вполне легальна

Но все чаще умные очки используются в очевидно незаконных целях, которые довольно сложно оправдать. К примеру, американец Артис Лэндон записывал на смарт-очки моменты сексуальной близости со своей бывшей возлюбленной. Пара прекратила отношения в 2025 году, а после расставания — почти восемь месяцев спустя — женщина узнала о существовании нескольких записей их полового акта.

После расставания Лэндон присылал своей бывшей возлюбленной их интимные видео, снятые на смарт-очки. Ролики он подписывал в духе «можешь злиться, но мне нужно было это пересматривать», уверяя, что на записи не видно их лиц

Прокуроры утверждали, что Лэндон несколько раз тайно записывал секс с бывшей возлюбленной без ее согласия — это подходит под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Обвиняемый свою вину не признал и объяснил появление видеозаписей случайностью: якобы в моменте он не разобрался, как работают умные очки. Пока суд не вынес окончательный вердикт по этому делу.

За что критикуют Кайли Дженнер

Претензии к Кайли Дженнер сводятся в основном к тому, что она согласилась стать рекламным лицом потенциально опасного продукта. Пользователи сети боятся, что ее образ успешной инфлюэнсерши может обелить репутацию смарт-очков и сделать их привлекательными и безобидными в глазах потребителей — особенно женщин, которые больше других страдают от этой технологии.

«Очки Meta производят впечатление продукта, созданного с оглядкой на мужской опыт, а не на вопросы женской безопасности и приватности. Эта технология не укрепляет ничьи права — напротив, она рискует подорвать право на приватность, которое должно быть гарантировано каждому. Технологии должны делать людей более защищенными, а не создавать ощущение, что за ними стало легче следить», — написала одна из пользовательниц под постом Кайли Дженнер.

«Это зашло слишком далеко», «Ты настолько оторвана от реальности, это безумие», «А не ты ли плакалась о своей приватности, когда тебе было 16?», «Приватность не должна быть роскошью», — гласят одни из самых популярных комментариев под постом Дженнер с рекламой Meta-очков

Американское издание Salon предположило, почему Цукерберг решил сделать именно Кайли Дженнер лицом своего нового продукта. Ее фигура в рекламе «очков-шпионов», лишающих человека приватности, довольно символична: сама Дженнер родом из семьи, где публичное внимание — это буквально валюта. В такой ситуации боязнь за свою конфиденциальность только мешает зарабатывать.

Эксперты называют этот феномен «экономикой Кардашьян». Быть скандальной и беспринципной — это и есть путь к успеху. Чем громче скандал, тем больше внимания, влияния и денег

Выбрав Дженнер лицом рекламной кампании, Meta будто бы продвигает идею о том, что постоянно быть на виду и превращать внимание в доход — это норма. Забота о приватности на этом фоне выглядит чем-то устаревшим и ненужным. Любопытно, что даже бойфренд Дженнер, актер Тимоти Шаламе, похоже, относится к этому иначе. Он пришел на презентацию смарт-очков, но камер старательно избегал, словно понимая, какую цену может иметь такая «гипервидимость».

В то же время сама Дженнер неоднократно жаловалась на повышенное внимание со стороны папарацци. В одном из последних подкастов она рассказала, что уличные фотографы постоянно нарушали ее личные границы, особенно когда она была подростком: репортеры называли ее маленькой проституткой, блокировали машину, пытались сфотографировать под юбкой и пугали ее во время одиноких прогулок. Теперь же телезвезда, по сути, рекламирует гаджет, который создает еще больший дискомфорт для женщин.

Кайли Дженнер во время преследования папарацци

Кайли Дженнер во время преследования папарацци

Фото: Gotpap / Bauer-Griffin / Getty Images

Из-за всемирной известности Дженнер стала главной мишенью критики в интернете, хотя она далеко не единственная суперзвезда, которая продвигает эти спорные очки. Между тем глобальным амбассадором Ray-Ben Meta стала звезда K-pop-группы Blackpink Дженни, а актеры Крис Хемсворт и Крис Пратт, известные по супергеройским фильмам, спокойно снимаются в рекламных роликах бренда.

И, судя по всему, реклама работает. За последние три года умные очки от Ray-Ban и Meta стали очень популярными, несмотря на их не очень доступную цену. В 2025 году компания продала около семи миллионов очков с искусственным интеллектом — это больше, чем в 2024-м и 2023-м вместе взятым. Статистика за 2026 год пока отсутствует, но и она, судя по всему, тоже будет бить рекорды.

Тем временем Meta не собирается ограничивать свои технологии и уже думает над тем, что еще добавить в смарт-очки. Инсайдеры говорят, что в очках скоро появится функция распознавания лиц — она будет помогать идентифицировать людей и получать о них информацию с помощью нейросети. Иронично, что пять лет назад Facebook (принадлежит компании Meta) отключил систему распознавания лиц для пометки людей на фотографиях именно из опасений по поводу вторжения в частную жизнь.

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