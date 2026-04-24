Дискуссии об НДС, отсрочка для импортеров и сбор на электронику. Главное для бизнеса за неделю

Дискуссии об НДС, отсрочка для импортеров и сбор на электронику. Главное для бизнеса за неделю20–24 апреля
Селлеры попросили отложить резкое повышение НДС на импортные товары
Российские селлеры и отраслевые объединения выступили против резкого повышения НДС на трансграничные товары.
Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу вводить новую ставку поэтапно — с выходом на 22% только к 2029 году.
То есть сейчас обсуждаются несколько сценариев выхода на НДС 22%
|Сторона
|Позиция по доле с 2027 года
|Минпромторг
|22% уже с 2027 года
|Минфин
|Постепенный рост с 7% в 2027 году до 22% к 2029 году
|АПЭТ
|Поддерживает поэтапный вариант до 2029 года
Участники рынка предупреждают, что резкое повышение может привести к:
- росту цен на импорт на 15–25%;
- сокращению ассортимента товаров;
- уходу части продаж в Telegram-каналы и C2C-сервисы.
Это особенно сильно повлияет на массовый сегмент — электронику, одежду, обувь и косметику.
По оценке главного экономиста Института экономики роста им. П. А. Столыпина Бориса Копейкина, НДС при трансграничной торговле неизбежно скажется на ценах, спросе, ширине ассортимента и рентабельности бизнеса. В сервисе CDEK Shopping прогнозируют удорожание в среднем на 15–25%.
Трансграничные продажи занимают около 2,5–3,8% российского онлайн-ретейла, но закрывают значимую часть спроса в бюджетном сегменте, сообщает АКИТ.
При этом российские продавцы поддерживают введение НДС, так как сейчас разрыв в конкуренции с иностранными продавцами достигает 20–30% по маржинальности. По их мнению, налог должен выровнять условия на рынке.
Путин запустил эксперимент по отсрочке НДС для импортеров
В России запустили эксперимент по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров для отдельных компаний. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Мера будет действовать до 30 июня 2027 года.
Импортеры смогут платить НДС позже — в течение трех месяцев после выпуска товаров. Проценты за отсрочку не взимают.
Участники должны:
- работать на общем режиме налогообложения;
- не иметь долгов по таможенным платежам и штрафам;
- не иметь дел о банкротстве;
- не иметь уголовных дел у руководителей по таможенным статьям;
- участвовать в таможенном мониторинге;
- предоставить обеспечение по НДС (залог или банковская гарантия).
Список системообразующих компаний даст Минэкономразвития. Заявки на отсрочку нужно подать в ФТС онлайн.
Эксперимент должен временно облегчить импортерам оплату НДС. Но при этом сохранить контроль за ними — через таможенные и финансовые гарантии.
Указ вступил в силу в день подписания, 20 апреля.
Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на электронику
Минпромторг определил, как будет оплачиваться технологический сбор с продавцов ноутбуков, смартфонов и других телефонов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.
Платежи будут фиксированными
|Техника
|Стоимость (руб.)
|Ноутбук
|500
|Смартфон
|250
|Телефон с беспроводной трубкой
|100
|Прочие телефонные аппараты
|25
Список электроники, которую затронет сбор, в дальнейшем может расшириться.
Особенности технологического сбора:
- сумма рассчитывается в течение 3 дней после уведомления о вводе товара в оборот;
- оплату нужно провести в течение 10 дней;
- при неуплате система блокирует продажу.
Минпромторг отмечает, что работу над проектом ведут совместно с бизнес-объединениями и отраслевыми ассоциациями.
Сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
В АКИТ считают, что новая схема может увеличить нагрузку на импортеров и производителей. Президент ассоциации Артем Соколов предлагает альтернативу — взимать сбор после продажи техники, а не на этапе ввода в оборот.
В РАТЭК тоже полагают, что сбор после введения товара в оборот может снизить административные издержки. А гарантией уплаты может стать обязательная маркировка электроники.
Поправки о технологическом сборе внесли в закон в ноябре 2025 года для юрлиц и ИП. Он поступает в федеральный бюджет.
Максимальный размер сбора — до 5 000 рублей за единицу товара.
Новая система станет частью регулирования оборота электроники и затронет как импорт, так и внутренние поставки.
Что еще важно
- В Госдуме предложили расширить «белые списки» интернет-ресурсов и пользователей. Их могут распространить на малый бизнес, ИП и самозанятых, для которых интернет — основной канал работы. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились предприниматели, эксперты и первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. Также в «белые списки» предлагают добавить пользователей с подтвержденными через «Госуслуги» аккаунтами и привязанными номерами телефонов — для них не планируют вводить ограничения мобильного интернета.
- Каждая пятая (20%) российская компания в 2025 году сократила расходы на информационную безопасность, тогда как нарастили бюджеты только 49% организаций. При этом бизнес не готов к атакам и другим инцидентам. Только 40% компаний, которые столкнулись с атаками, уложились в плановые сроки восстановления, а планы кризисного реагирования есть лишь у 35%.
- Грузоотправители раскритиковали проект президентского указа об ограничении работы иностранных контейнерных судоходных компаний в России. Он не получил единой поддержки бизнеса и профильных ведомств. В «Русской стали» отмечают, что российские линии не смогут перераспределить грузопотоки из-за нехватки флота. По оценке участников рынка, отечественные перевозчики способны закрыть менее пятой части экспорта отдельных видов продукции. А в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) предупреждают, что принятие указа может привести к уходу ряда иностранных линий, включая тех, кто продолжал работу несмотря на санкции.
- Верховный суд расширил подход к субсидиарной ответственности собственников бизнеса. Кредитор, который связан с прежним руководством компании-банкрота, теперь вправе взыскивать долги с новых владельцев. При этом суд указал, что, если кредитор не связан с новыми собственниками, не участвовал в доведении компании до банкротства и сам не привлекался к ответственности, его требования могут входить в состав субсидиарных обязательств. Юристы отмечают, что решение меняет прежнюю практику, по которой на такие компенсации могли претендовать только те, кто не связан с должником.
- Минцифры прорабатывает реформу лицензирования операторов связи и может оставить три вида лицензий вместо 20. «Базовая» — для кабельного ТВ (5 млн рублей уставного капитала), «Универсальная» — для ШПД, широкополосного доступа в интернет (30 млн рублей, до 6 регионов и требования по покрытию многоквартирных домов), «Генеральная» — для всей страны (100 млн рублей, сеть в 2/3 регионов). ИП оказывать услуги связи не смогут. По оценкам участников рынка, новым условиям смогут соответствовать только около 7% операторов.
- Рестораторы попросили правительство отсрочить уплату НДС за первый квартал для предприятий общепита на УСН. Для отрасли сделали послабления по НДС до конца года, но они вступили в силу 1 апреля. То есть заплатить налог за 1 квартал придется. На фоне падения трафика — на 3% по России и на 12% в Москве — это может нанести серьезный удар по бизнесу. Поэтому рестораторы просят сдвинуть срок уплаты НДС с 28 апреля до конца года.
- Операторы попросили Минцифры отложить введение платы за международный мобильный трафик, запуск которой планировали на 1 мая 2026 года. Нормативной базы по вопросу пока нет. Часть компаний просит несколько месяцев на настройку тарифов, чтобы смягчить эффект для пользователей. В отрасли допускают, что регулятор выберет компромиссный срок внедрения — «нечто среднее между тем, чтобы сделать к 1 мая, к 1 сентября или к 2028 г.».
- Минцифры обсуждает ограничения продажи активированных SIM-карт на маркетплейсах. Ведомство напомнило, что передача номеров третьим лицам запрещена, потому что ими могут пользоваться мошенники. При этом продажа неактивированных SIM-карт все еще разрешена, а их оформление проходит через «Госуслуги» или салоны связи. Ozon согласует с операторами связи список продавцов SIM-карт, как пишет «Коммерсант».
- Минцифры готовит поправки в КоАП, которые вводят штрафы для ведомств, госкомпаний и организаций с госучастием за использование иностранных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Санкции коснутся тех, кто не перейдет на доверенные отечественные ПАК до 1 января 2030 года. За ошибки при определении объектов КИИ и сохранившиеся нарушения после проверки штрафы могут достигать 100 000 рублей. За нарушение сроков перехода — 700 000 рублей.
- Депутат петербургского Заксобрания Дмитрий Панов предложил начать публиковать сведения о доходах и налогах ИП. По его словам, сейчас такие данные по ИП ограничены, хотя они активно участвуют в экономическом обороте. Инициатива должна снизить риски для контрагентов. В Госдуме идею назвали заслуживающей обсуждения, но отметили возможный конфликт с защитой персональных данных. Ведь ИП по факту физлицо.
- Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения при продаже табачной продукции. Он вводит ответственность за продажу сигарет по цене ниже или выше установленной и если у товара истек срок годности. Размер штрафа зависит от объема продаж: до 100 единиц в день — 5000 рублей, от 101 до 1000–50 000 рублей, свыше 1000–500 000 рублей. За продажу просроченной продукции после уведомления из системы мониторинга ИП будут штрафовать на 10 000 рублей за единицу товара, юрлиц — на 20 000 рублей за каждую проданную позицию.
Цифра недели: налоги от малого и среднего бизнеса
На 22,2% год к году упали налоговые поступления от бизнеса и граждан на спецрежимах в 1 квартале 2026. А поступления от НДС выросли на 10,3%.