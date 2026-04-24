Дискуссии об НДС, отсрочка для импортеров и сбор на электронику. Главное для бизнеса за неделю

В России запустили эксперимент по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров для отдельных компаний. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Мера будет действовать до 30 июня 2027 года.

Импортеры смогут платить НДС позже — в течение трех месяцев после выпуска товаров. Проценты за отсрочку не взимают.