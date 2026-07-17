Законы для ИИ, бои для роботов и ограничения для подростков. Главные новости недели о том, как мы будем жить в будущем(и на какой планете)
В России одобрили базовый закон об искусственном интеллекте
Совет Федерации одобрил первый в России закон об ИИ — и его основным фокусом стали не запреты злоупотребления нейрослопом и дипфейками, а регулирование больших моделей и их применения в стратегических областях. Обычные нейросетки для распознавания лиц или рекомендаций в магазинах под него не подпадают.
В документе две категории российских моделей. Суверенная — полностью наша: разработана в России, данные тут же, воспроизводима без иностранных костылей. Национальная — тоже российская, но с возможностью использовать открытые иностранные компоненты.
Прописанные в законах требования к таким моделям нужны прежде всего в целях безопасности, чтобы в чувствительных сферах государство могло требовать только отечественные модели.
Обязательной маркировки всего ИИ-контента, которой грозились еще с 2025 года, в финальной версии закона не будет. Площадки с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны лишь дать человеку возможность самостоятельно пометить, если контент создан нейросетью.
Закон (при условии, что его подпишет президент) вступает в силу с 1 сентября, часть норм — с марта 2027-го. Но детали — как проверять модели, кому давать статусы и поддержку — еще допишут в постановлениях.
Россия впервые законодательно закрепляет правила для крупных ИИ-моделей. Пока это каркас, а не набор запретов. Дальше будет интереснее.
В Европе решили ограничить доступ детей в соцсети
В Европе решили, что детских аккаунтов и родительского контроля больше недостаточно. Евросоюз готовит ограничения для маленьких пользователей соцсетей, а Великобритания собралась и вовсе закрыть их для всех младше 16 лет — и ввести ночной режим для подростков постарше.
13 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала рекомендации экспертной группы разрешать детям до 13 лет пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром взрослых. Постепенно ограничения можно будет снимать — но только для платформ, которые докажут, что их сервисы безопасны для подростков. Ожидается, что финальную версию законопроекта представят этой осенью.
Великобритания пошла дальше. С весны 2027 года соцсети закроют для пользователей младше 16 лет. Мессенджеры это не затронет. Для 16- и 17-летних введут «цифровой комендантский час» — с полуночи до шести утра автоматическое воспроизведение и бесконечные ленты для их аккаунтов отключат. Правда, подростки смогут вернуть их в настройках.
С одной стороны, беспокойство за младшее поколение понятно: зависание в соцсетях вместо сна чревато проблемами с памятью и вниманием в школе. С другой — платформам придется найти способ надежно определять возраст, не собирая паспортные и биометрические данные, в то время как подростки давно уже научились обходить блокировки.
VK попал под санкции ЕС, а MAX пропал из западных сторов
У холдинга VK неделя выдалась международная и довольно напряженная. 13 июля Евросоюз внес в санкционные списки VK и ее дочернюю компанию «Коммуникационная платформа», которая разрабатывает MAX.
Ранее приложения VK еще до санкций без объяснения пропали из AppStore, включая мессенджер MAX. С 16 июля приложение MAX удалили и из Google Play вместе со всеми приложениями разработчика VK.
На этом фоне соцсеть решила перебраться с западного домена на российский. Теперь при заходе на vk.com пользователя автоматически переадресуют на vk.ru.
Для пользователей iPhone, не успевших установить MAX до его удаления, особо вариантов нет. Разве что ждать, пока приложение не появится в AppStore под временным названием: так уже поступают с обновлениями приложений компаний, попавших под западные санкции.
А вот пользователи Android имеют куда больше альтернатив привычному Google Store. Помимо него приложения холдинга присутствуют в RuStore, а также в Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.
Китай предложил альтернативный мировой порядок в сфере ИИ
Китай решил бороться с США не только моделями и чипами, но и правилами игры. На конференции в Шанхае Си Цзиньпин призвал сделать ИИ доступнее для развивающихся стран и не допустить нового цифрового разрыва.
Под эту задачу 29 стран, включая Россию, подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области ИИ — WAICO со штаб-квартирой в Шанхае. Китай обещает участникам обучение специалистов, доступ к вычислительной инфраструктуре, открытым моделям и совместной разработке стандартов безопасности.
Получается альтернатива американскому подходу: не клуб технологических союзников с экспортными ограничениями, а широкая коалиция стран под руководством Пекина. Новая структура только начинает работу, но борьба за ИИ теперь идет не только за лучшую нейросеть, но и за то, чьи правила примет остальной мир.
В Telegram появились сообщества и полноценный редактор статей
Telegram медленно, но верно продолжает двигаться в сторону суперприложения. В своем жанре это уже мессенджер-швейцарский нож. После последнего обновления 14 июля в нем появилась возможность писать полноценные статьи и объединять каналы, группы и ботов в тематические сообщества.
Новый редактор поддерживает заголовки, таблицы, списки, цитаты, блоки кода, формулы, фотографии и видео внутри текста. В одну публикацию помещается до 32 768 знаков — полноценный журнальный материал. Помочь с текстом и таблицами могут встроенные ИИ-инструменты на базе Cocoon. Правда, основные возможности редактора пока доступны только подписчикам Telegram Premium.
Сообщества же работают примерно как серверы в Discord: несколько связанных чатов можно собрать под одной «крышей». Пользователи увидят доступные разделы и смогут вступать в них без отдельных пригласительных ссылок. При этом часть групп разрешается скрыть от посторонних, а само сообщество — свернуть в один пункт списка чатов.
Заодно боты научились отправлять в группах ответы, видимые только конкретному пользователю. Так что есть шанс, что в группах и каналах станет меньше визуального мусора и постов, которые из-за ограничений на знаки как попало разбило на несколько отдельных.
Meta* отказалась от идеи использовать лица пользователей в открытом доступе для нейрогенераций
Meta* (компания и принадлежащие ей Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России) хватило трех дней, чтобы понять: публикация фотографии в открытом аккаунте Instagram* еще не означает согласия на любые эксперименты с нейросетями.
7 июля компания выпустила генератор Muse Image. Среди его возможностей была генерация картинок с участием владельцев публичных аккаунтов: достаточно упомянуть нужный профиль через @, и нейросеть использовала опубликованные там фотографии как образец.
Функцию включили автоматически, а отключать ее пользователям предлагалось самостоятельно. При этом Instagram* не предупреждал человека, что кто-то создал изображение с его внешностью.
Идея предсказуемо вызвала скандал. Пользователи увидели в ней готовый конвейер для дипфейков, а голливудский профсоюз SAG-AFTRA напомнил об опасности цифровых копий, созданных без согласия человека.
Уже 10 июля Meta* признала, что функция «не попала в цель», и полностью ее отключила. Сам Muse Image продолжает работать — генерировать и редактировать картинки по-прежнему можно, но чужой публичный профиль больше нельзя просто подставить в промпт.
В Китае состоялся первый ММА-бой среди роботов
Новость прямиком со страниц научной фантастики. В Шэньчжэне состоялся первый в мире бой роботов по правилам ММА, и зрелище было жестоким — даже с учетом того, что участники стальные.
Организатором выступила компания EngineAI, а главным бойцом стал полноразмерный робот T800. Все 32 команды-финалиста получили одинаковую железную основу, но могли модернизировать софт, усиливать броню и настраивать алгоритмы ударов. Среди участников — команды из университетов Беркли, Стэнфорда (признан нежелательным в России), Цинхуа и Гонконга. Призовой фонд — 10 млн юаней (около 1,48 млн долларов).
Наблюдать за этим приехал сам Донни Йен, звезда боевиков. Увиденное его впечатлило: «Вес машин, точность их движений — это было невероятно».
Но главное зрелище — бой двух роботов, «Белого орла» и «Матадора». В какой-то момент один точным ударом ноги снес сопернику голову. Обезглавленный робот на этом не остановился и продолжал махать кулаками еще около минуты, пока не сломался окончательно. Настоящий терминатор.
Ученые впервые нашли планету, по-настоящему похожую на Землю. Можно долететь меньше чем за полвека
Астрономы сделали то, чего ждали десятилетиями: нашли планету, которая действительно без натяжек похожа на Землю. LHS 1140 b находится всего в 48 световых годах от нас — по космическим меркам почти рядом.
У нее твердая поверхность, атмосфера и правильная температура для жидкой воды. Планета тяжелее Земли примерно в 5–6 раз и почти вдвое больше по радиусу, но главное — она находится в обитаемой зоне своей звезды, где вода не замерзает и не кипит.
Это первое прямое подтверждение атмосферы у каменистой планеты в обитаемой зоне — до сих пор ученые находили только у газовых гигантов или слишком горячих миров. Пока удалось обнаружить лишь гелий, но исследователи уверены: в атмосфере есть и другие газы, включая воду.
Звезда LHS 1140 b — тихий красный карлик, который, в отличие от многих соседей, не сжигает атмосферы своих планет мощными вспышками. Ученые уже планируют искать там углекислый газ и кислород в ближайшие пять лет с помощью JWST. Жизни пока не нашли, но лучше этого кандидата у нас просто нет.
OpenAI выкатили ИИ-агента-хакера. Он будет ломать их же модели
OpenAI наняла идеального хакера. Он не спит, не ест и не берет выходных. Его единственная работа — взламывать собственные модели, чтобы те становились сильнее. GPT-Red — это ИИ-агент, который создан для того, чтобы ломать, воровать данные и обманывать другие нейросети.
Он охотится на уязвимости, внедряет промпт-инъекции, провоцирует модели на опасные действия и тащит из них конфиденциальную информацию. Каждый успешный взлом становится уроком для новых, более защищенных версий GPT. В тестах GPT-Red пробил 84% сценариев защиты. Человеческие команды кибербезопасности справляются лишь с 13%.
Почему это важно. Люди слишком медленные. Машина ломает машину со скоростью света, находя дыры, которые человек даже не заметит. Вместо того чтобы ждать реальных хакеров и тушить пожары, OpenAI создает армию взломщиков внутри лаборатории. Если модель выживает после атаки GPT-Red, она выживет после чего угодно. Это как тренировка с лучшим бойцом мира — больно, но эффективно.
Сам GPT-Red останется внутри OpenAI, публичного доступа к нему не будет. Но для бизнеса урок простой: если ваш ИИ-продукт не ломает собственный «хакер», его взломает первый же школьник за пять минут.
В моделях нейросети Claude выявили различия характера в зависимости от языка
Исследователи Anthropic решили проверить, есть ли у их нейросети Claude характер. И обнаружили, что да — но он меняется в зависимости от модели и того, на каком языке к нему обращаются.
Проанализировав 310 тысяч реальных диалогов на 20 языках, ученые выделили четыре оси: покладистость, теплота, склонность к подробностям и готовность признавать сомнения. И оказалось, что «Клод» — как хамелеон.
Sonnet 4.6 — теплый и услужливый: подстраивается под тон, шутит и не перегружает деталями. Opus 4.6 — сухой работяга, который сразу выдает результат. Opus 4.7 — осторожный зануда: спорит с допущениями, предупреждает о рисках и требует доказательств.
Но интереснее всего — языковая магия. На хинди и арабском «Клод» становится почти идеальным собеседником: теплый, вежливый, ободряющий. На английском — осторожный и подробный. На русском — строгий и требовательный: будет придираться к деталям, требовать доказательств и оспаривать ваши предположения. На голландском легко признает собственные ошибки, а на индонезийском просто берет и делает, не рефлексируя.
В Anthropic просят не искать тут души: это просто устойчивые паттерны. Откуда они берутся — пока неясно. То ли из датасетов, то ли из культурных норм, то ли из косяков при дообучении. Но если хотите, чтобы «Клод» вас поддержал — говорите на хинди. Хотите, чтобы разнес в пух и прах, — по-русски. Что-то из разряда токсичной заботы бабушки, которая ругает, потому что кто еще тебе, неумехе, скажет, как надо.