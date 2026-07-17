Законы для ИИ, бои для роботов и ограничения для подростков. Главные новости недели о том, как мы будем жить в будущем

Совет Федерации одобрил первый в России закон об ИИ — и его основным фокусом стали не запреты злоупотребления нейрослопом и дипфейками, а регулирование больших моделей и их применения в стратегических областях. Обычные нейросетки для распознавания лиц или рекомендаций в магазинах под него не подпадают.

В документе две категории российских моделей. Суверенная — полностью наша: разработана в России, данные тут же, воспроизводима без иностранных костылей. Национальная — тоже российская, но с возможностью использовать открытые иностранные компоненты.